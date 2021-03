Crash Bandicoot 4: PS5-Version veröffentlicht und im Angebot

Crash macht sich auf der PS5 breit.

„Crash Bandicoot 4: It‘s About Time“ wurde heute als PS5-Version veröffentlicht. Natürlich profitiert der Titel von der Leistung der neuen Konsole. Die Entwickler versprechen eine 4K-Unterstützung mit anvisierten 60 FPS. Auch 3D-Audio kommt bei der Nutzung eines kompatiblen Headsets zum Einsatz. Kürzere Ladezeiten gibt es obendrauf.

In der New-Gen-Fassung profitiert das neue Crash-Abenteuer zusätzlich von den Features des DualSense-Controllers. Damit soll der Titel zum „greifbarsten Crash-Erlebnis aller Zeiten“ werden. Auch die Aktivitäten der PS5 werden unterstützt. Die Activities geben euch die Möglichkeit, euren Fortschritt zu verfolgen. Gleichzeitig helfen sie euch dabei, Ziele in Zeitrennen, Flashback-Levels und Bosskämpfen zu erfüllen.

Falls ihr bereits die PS4-Version von „Crash Bandicoot 4: It‘s About Time“ besitzt, müsst ihr beim Umstieg auf die PS5-Version nicht nochmals in die Geldbörse greifen. Bestandskunden erhalten die digitale PS5-Version ohne zusätzliche Kosten. Zum Upgrade gehört ein Savegame-Transfer, sofern ihr auf der Next-Gen Konsole nicht von vorne beginnen möchtet. Eine genauere Beschreibung findet ihr hier.

Inhaber der digitalen PS4-Version können die PS5-Fassung des Spiels einfach im PlayStation Store auswählen und kostenlos herunterladen. Besitzer der PS4-Disk-Version müssen ihre Disk in die PS5-Konsole legen und können die PS5-Version im Anschluss kostenlos aus dem PlayStation Store herunterladen.

Falls ihr „Crash Bandicoot 4: It‘s About Time“ noch nicht besitzt, profitieret ihr im PlayStation Store momentan von einem besonderen Angebot. Bis zum 1. April 2021 könnt ihr den Titel dort mit einem 35-Prozent-Rabatt erwerben. Er lässt den Preis auf 45,49 Euro schrumpfen.

Zur Feier des Tages wurden übrigens neue Bone-Skins für Crash und Coco veröffentlicht, mit denen die Entwickler das 25. Jubiläum der Serie feiern. Nachfolgend könnt ihr einen Blick darauf werfen:

We always knew Crash and Coco were bad to the bone 🤪 🦴 To Celebrate Crash’s 25th Anniversary, all players of #Crash4 will be gifted a Crash and Coco Bare Bones skin. 💀 pic.twitter.com/txefC7BxIu

— Crash Bandicoot (@CrashBandicoot) March 12, 2021