Dying Light 2: Infos für kommende Woche angekündigt

Einen Termin gibt es für "Dying Light 2" noch nicht.

In den vergangenen Monaten gab es keine nennenswerten Informationen zu „Dying Light 2“. Doch die Infoflaute wird in Kürze unterbrochen. Auf dem offiziellen Twitter-Kanal des Spiels gab Techland bekannt, dass am 17. März 2021 ein Entwicklungs-Update zu „Dying Light 2“ erfolgen wird. Was der Entwickler zeigen möchte, ist noch offen.

„Wir wollen ein paar Worte über den Entwicklungsprozess von Dying Light 2 mit euch teilen. Seid auf jeden Fall nächsten Mittwoch dabei“, so der Wortlaut des Tweets. Es ist davon auszugehen, dass die neuen Informationen zügig verbreitet werden.

We’ve got a few words to share with you about the Dying Light 2 development process.

Be sure to be with us next Wednesday.

Want to see it first? Join our discord server now at https://t.co/Iyivc8uFWx pic.twitter.com/gkfcGLgsdV

— Dying Light (@DyingLightGame) March 12, 2021