PS5: Die schnellstverkaufte Hardware in der US-Geschichte

Die NPD Group hat im Hardware- und Softwarebericht für Februar 2021 betont, dass die PS5 das am schnellsten verkaufte Spielesystem in der US-Geschichte ist. Die Konsole wurde im November 2020 auf den Markt gebracht und ist seitdem überwiegend ausverkauft.

Die PS5 ist auch in den USA eine gefragte Konsole.

Laut der Angabe des Marktforschungsunternehmens NPD Group konnte sich die PS5 in den USA zur am schnellsten verkauften Videospiel-Hardware-Plattform aufschwingen. Als Grundlage dient der US-Dollar-Umsatz, den Sonys Konsole nach vier Monaten der Verfügbarkeit generieren konnte. Darauf verwies der NPD-Analyst Mat Piscatella am heutigen Freitag.

Im Februar auf Platz 2

Allerdings war die PS5 mit ihrem begrenzten Angebot im Februar nur die zweitbestverkaufte Hardware-Plattform, was sowohl für die Stückzahlen als auch für den Umsatz gilt. Auf dem ersten Platz landete in beiden Wertungen einmal mehr die Switch. Nintendos Hardware ist basierend auf den verkauften Exemplaren in den USA seit 27 Monaten die erfolgreichste Konsole.

Laut NPD übertrifft die Switch mit ihren Dollar-Umsätzen inzwischen den DS und ist damit Nintendos zweitbestverkaufte Plattform hinter der Wii und die siebtbestverkaufte Plattform in der Geschichte der USA.

Der Monatsumsatz mit Videospiel-Hardware stieg im Vergleich zum Februar 2020 um 121 Prozent auf 406 Millionen US-Dollar. Es ist die höchste Summe für einen Februar seit den im Februar 2011 erreichten 468 Millionen Dollar. Die Jahres-Hardware-Umsätze bis Ende Februar kletterten auf 725 Millionen Dollar, ein Anstieg von 130 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der PS5-Controller war der umsatzstärkste Zubehörartikel im Monat Februar und im bisherigen Jahr 2021.

US-Spiele-Charts im Februar

Nintendo stellt zwar keine digitalen Verkaufsdaten zur Verfügung. Doch basierend auf den Disk-Verkäufen schaffte es „Super Mario 3D World + Bowser’s Fury“ im Februar auf den ersten Platz der US-Charts. „Call of Duty: Black Ops Cold War“ fiel auf den zweiten Platz, gefolgt von „Persona 5: Strikers“, „Marvel’s Spider-Man Miles Morales“ und „Madden NFL 21“. Als Neueinsteiger schaffte es „Little Nightmares 2“ auf den sechsten Rang.

Im nachfolgenden Tweet seht ihr die komplette Top 20. Weitere Informationen zu den neusten Erhebungen hält Mat Piscatella auf seinem Twitter-Account für euch bereit.

US NPD SW – February 2021 Top 20 Sellers pic.twitter.com/MA6lp8Dgsn — Mat Piscatella (@MatPiscatella) March 12, 2021

