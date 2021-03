Skater XL: Neue Gratis-Location steht zum Download bereit

"Skater XL" ist eine Skateboard-Simulation von den Easy Day Studios.

Die Spieler von „Skater XL“ dürfen sich über eine neue Karte freuen, die ab sofort kostenlos zur Verfügung steht. Es handelt sich dabei um den Embarcadero Plaza, einer beliebten Skater-Location in San Francisco. In den 1990er-Jahren trafen sich hier Skater aus der ganzen Welt. Nun dürft ihr als Spieler an diesem ikonischen Ort euer Können unter Beweis stellen.

So wird die Karte von offizieller Seite beschrieben: „Diese originelle Map ist eine Hommage an den ikonischen Stadtteil der Bay Area und versetzt die Spieler an die Uferpromenade von San Francisco mit all ihren Wahrzeichen aus den 90er Jahren.“

Neue Gameplay-Elemente wurden eingefügt

Bei der Erstellung haben sich die Entwickler am Original orientiert und zusätzliche Gameplay-Elemente integriert. Dadurch kommt eine Mischung aus Nostalgie und Innovation zustande.

Spieler von „Tony Hawks Pro Skater 1“ werden diesen berühmten Schauplatz sofort wiedererkennen. Auch hier war eine Interpretation des Embarcadero Plazas enthalten.

„Skater XL“ wurde am 28. Juli für PS4, Xbox One und PC via Steam veröffentlicht. Ihr könnt euch die Map über den Mod-Browser herunterladen, den ihr im Spiel findet. Schaltet einfach den Filter auf „Neueste“ um, damit ihr nicht lange suchen müsst. Dazu gibt es übrigens einen Community Gear Drop, der euch eine spezielle Ausrüstung von der Skateboard-Marke „For the City“ beschert. Werft am besten selbst einen Blick auf die neue Location:

