House Flipper: Pets-DLC mit Trailer und Details angekündigt

"House Flipper" wird um Tiere erweitert. Nach der Veröffentlichung der Erweiterung, die auch für Konsolen erscheinen könnte, seid ihr in der Lage, eure virtuellen vier Wände tierfreundlich zu gestalten.

Eine Gassirunde auf dem Laufband.

Der Renovierungssimulator „House Flipper“ erhält bald neue Bewohner. Mit einem DLC sollen Tiere in das Spiel gebracht werden. Wenig überraschend hört die Erweiterung auf den Namen „House Flipper – Pets“.

Angekündigt wurde der Download-Zusatz zunächst für den PC, was aber nicht bedeutet, dass Konsolenspieler langfristig leer ausgehen werden. Auf Nachfrage versicherten die Entwickler: „In der Tat planen wir, den Pet-DLC auch auf Konsolen zu veröffentlichen. Das heißt, wenn alles nach Plan läuft. Vorerst wollen wir aber auch sehen, was für ein Feedback wir von der Community bekommen werden und konzentrieren uns auf die Zusammenarbeit mit der Community während des Entwicklungsprozesses!“

Geduld müssen Konsolenspieler allerdings aufbringen. Denn selbst die PC-Version von „Pets“ wird erst im ersten Quartal 2022 veröffentlicht. Genauer wurden die Entwickler bislang nicht.

Fest steht allerdings, was der „Pets“-DLC zu bieten hat. So sollt ihr mithilfe der Erweiterung in den heimischen vier Wänden ein Zuhause für die neuen Mitbewohner gestalten und sie außerdem beschäftigen.

Mehrere Tierarten verfügbar

Mit dabei sind laut Hersteller zehn der beliebtesten Hunde- oder Katzenrassen, aber auch andere Tierarten wie zum Beispiel Kaninchen, Schildkröten, Papageien oder Hamster. In der Feature-Beschreibung heißt es weiter:

Nimm dich deinem neuen Haustier an, passe auf es auf und schenke ihm Liebe.

Stelle sicher, dass du reichlich Zeit zum Spielen, Tricks beibringen und Erziehung hast. Und sorge dafür, dass dein Haustier sich im neuen Zuhause wohlfühlt.

Entwickle eine einzigartige Freundschaft mit deinem flauschigen Mitbewohner.

„House Flipper“ ist seit 2020 für die PlayStation 4 erhältlich. Kaufen könnt ihr den Titel für momentan 24,99 Euro im PlayStation Store. Nachfolgend seht ihr einen Trailer zum Tier-DLC:

