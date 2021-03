Sony Santa Monica: God of War-Entwickler heuert für neues Großprojekt an

Sony Santa Monica werkelte in den vergangenen Jahren hauptsächlich an den "God of War"-Spielen.

Sony Interactive Entertainments Santa Monica Studio werkelt seit einiger Zeit an einem noch unangekündigten Projekt, das offenbar neben „God of War Ragnarok“ entsteht. Darauf deutete schon im vergangenen Januar eine Stellenanzeige hin. Mittlerweile scheint die Produktion des unbekannten Titels weiter Fahrt aufzunehmen. Denn das Santa Monica Studio sucht zusätzliches Personal für einen „unangekündigten Titel“, darunter ein Art Director.

„Wir suchen einen erfahrenen Art Director für die Entwicklung eines neuen unangekündigten Titels“, heißt es in der Stellenanzeige. „Liebst du die Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Spielen, die das Genre definieren? Schließe dich uns an, wenn wir uns auf eine neue Reise begeben!“

Es wird ein Großprojekt

Der Bewerber sollte über praktische Erfahrung „in der Definition und Aufrechterhaltung einer erstklassigen künstlerischen Vision verfügen, um die Gesamtvision des Spiels zu unterstützen“. Auch soll der neue Mitarbeiter große Teams von Künstlern aus verschiedenen Fachbereichen koordinieren, um das kreative Versprechen für ein neues Großprojekt umzusetzen.

Um einem kleinen Titel handelt es sich demnach nicht, sodass durchaus ein Spiel in der Größenordnung eines „God of War“ erwartet werden kann. Allerdings wurde das neue Kratos-Abenteuer längst angekündigt.

Offen ist daher, was SIE Santa Monica in der Pipeline hat. Es gab Gerüchte, dass Cory Barlog, der Director von „God of War (2018)“, weniger an der neusten Fortsetzung des Kratos-Abenteuers beteiligt ist. Schon 2018 deutete er an, dass sein nächstes Spiel etwas völlig Neues sein könnte. In Stein gemeißelt war zu diesem Zeitpunkt noch nichts.

„Ich würde wirklich gerne als nächstes etwas Eigenes kreieren. Etwas, das wirklich zu 100 Prozent aus meiner ursprünglichen Vision stammt. Das wäre großartig. Aber wir müssen sehen, ob ich Sony davon überzeugen kann“, so seine Worte im April 2018.

Spiele von Sony Santa Monica

Zum Kern-Portfolio von Sony Santa Monica gehören die Spiele der „God of War“-Reihe, an denen das Unternehmen seit fast 20 Jahren arbeitet. Die eigenen Entwicklungen in der Übersicht:

Kinetica (Rennspiel) – 2001

God of War – 2005

God of War 2 – 2007

God of War 3 – 2010

God of War: Ascension – 2013

God of War – 2018

Auch war das Studio an unzähligen weiteren Produktionen beteiligt, darunter die 2015 veröffentlichten Spiele „The Order: 1886“ und „Everybody’s Gone to the Rapture“ sowie das 2016 veröffentlichte „Here They Lie“. Eine Übersicht über die Zusammenarbeit mit externen Studios seht ihr hier.

