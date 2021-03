PSN: Kleiner Preis, großer Spielspaß – Preiswerte Spiele im Playstation Store

Wann habt ihr euch zuletzt die Zeit genommen und habt im PSN Store gestöbert? Zwischen den vielen dick beworbenen Top-Games verstecken sich nämlich eine Reihe kleinerer, oft preiswerter Titel, die für kleines Geld großen Spielspaß bieten. Wir haben uns durch den Katalog gewühlt und einige Geheimtipps aus dem Playstation Store für euch heraus gesucht. Aktuell sind neben den von uns vorgestellten, kleinere Produktionen auch Titel wie „Horizon: Zero Dawn“, „The Forest“ oder auch „Mad Max“ für unter 20 Euro zu haben.

Ein kleiner Tipp noch, bevor ihr euch unsere „Hidden Gems“ zu Gemüte führt: Achtet immer auf Sales und legt euch eine Wunschliste an. Ein Klick darauf genügt und schon erfahrt ihr auf einen Blick, ob eines eurer Spiele womöglich gerade im Preis reduziert ist. Die hier von uns ausgewiesenen Preise ist der empfohlene Verkaufspreis laut Playstation Store.

Bad North

Preis: 14,99 Euro

Taktik und Konsole – das passt nur selten zusammen. Im Falle von „Bad North“ geht das aber ausgezeichnet. Das unscheinbare Strategiespiel nimmt Anleihen beim Tower-Defense-Genre, vermischt es aber mit eigenen Ideen und einem individuellen Grafik-Stil. Eure Aufgabe besteht darin, eure Insel und ihre Einwohner vor den mit Booten auftauchenden Eindringlingen zu verteidigen.

Winkelzüge wie etwa Höhenunterschiede, Upgrades und das Auffüllen der eigenen Truppen in den Behausungen garantieren Abwechslung und verschaffen euch einen Vorteil gegenüber den Invasoren. „Bad North“ ist schnell erlernt, aber auch angenehm komplex, sodass es trotz der unscheinbaren Aufmachung lange motiviert.

Limbo

Preis: 8,99 Euro

Düster, dunkel, ungewöhnlich: „Limbo“ gehörte 2010 zu einer Welle an Indie-Spielen, die es in den Mainstream schafften. Das Abenteuer wurde über die Jahre für so ziemlich jede Plattform umgesetzt. Und tatsächlich ist das Geschicklichkeitsspiel absolut zeitlos und funktioniert auch mehr als zehn Jahre nach Erscheinen noch großartig.

Ohne jede Vorkenntnis über die Geschichte und ihre Welt entlässt euch „Limbo“ in die Dunkelheit seines Spiels. Am Ende dominieren hier Geschicklichkeitsprüfungen und Umgebungsrätsel. Doch der eigentlich Star sind die eigenwillige Präsentation und die Stimmung. Unbedingt spielen!

Castle Crashers

Preis: 16,99 Euro

Wie „Limbo“ ist auch „Castle Crashers“ ein waschechter Indie-Klassiker und wer den bunten Comic-Brawler noch nicht gespielt hat, sollte dies schleunigst nachholen. Das Spiel erzählt eine klassische Heldengeschichte: Nach einem Angriff der Barbaren müssen vier Ritter die Tochter des Königs retten. Ihr übernehmt einen davon und kontrolliert ihn in bester „Double Dragon“-Manier aus der Sidescroller-Perspektive.

Das Spiel unterstützt lokalen Multiplayer, sowie Online-Play und entfaltet auch erst dann seine komplette Wirkung. „Castle Crashers“ sieht auf den ersten Blick harmlos aus, steckt aber voller witziger Cartoon-Anspielungen. Zudem bringen neue Waffen, Ausrüstungsobjekte und ein Erfahrungssystem Abwechslung ins Spiel.

Oxenfree

Preis: 9,99 Euro

Ein bisschen Walking-Simulator, ein wenig „The Remains of Edith Fitch“ und ein Hauch „Stranger Things“ – In „Oxenfree“ steuert ihr Alex und erforscht mit ihm und seinen Freunden eine geheimnisvolle Insel. Ihr müsst herausfinden, was dort vorging und wie ihr von diesem Eiland wieder runterkommt. „Oxenfree“ ist ein spannendes Mystery-Abenteuer und unterhält mit seiner interessanten und der gelungenen Präsentation gleichermaßen.

VA-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action

Preis: 14,99 Euro

Wenn ihr nach „Cyberpunk 2077“ noch mal Lust auf ein Science-Fiction-Spiel habt, dann „VA-11 Hall-A“ genau das Richtige sein. Hier seid ihr Barkeeper in Valhalla, einer angesagten Bar. Eure Aufgabe besteht darin, Drinks zu mixen und euch mit euren Kunden zu unterhalten. So entschlüsselt ihr langsam die Geschichte – nicht nur der NPCs, sondern auch des gesamten Spiels. Dass die Zutaten eurer Drinks Einfluss auf die Story haben, scheint da nur passend!

Overcooked

Preis: 15,99 Euro (Momentan für 6,39 Euro im Sale)

Inzwischen sind „Overcooked“ und der Nachfolger den Kult-Multiplayer-Games auf allen Plattformen herangereift – und das vollkommen zurecht. Egal, ob mit zwei oder mit vier Spielern – In kaum einem anderen Geschicklichkeitsspiel bedarf es derart viel Kommunikation, dass das Spiel oftmals in wahre Hektik ausartet.

„Hell’s Kitchen“ oder „Kitchen Impossible“ sind ein Dreck gegen „Overcooked“: Zutaten vorbereiten, Gerichte zubereiten und nebenbei noch die Gemeinheiten der Levels beachten. „Overcooked“ erweist sich als herrlicher Koop-Spaß, bei dem auch Freundschaften zerbrechen können.

Punch Club

Preis: 9,99 Euro

„Punch Club“ als Box-Manager zu charakterisieren wäre schon fast untertrieben. Denn unter der pixeligen Schale versteckt sich ein krudes Rollenspiel mit schrägem Humor und allerlei witzigen Ideen. Im Vordergrund steht natürlich eure Karriere als Boxer: Ihr bestimmt Training, Matches und vor allem auch das eigene Schlag-Repertoire. Dazu seid ihr aber auch auf der Suche nach dem Mörder eures Vaters. „Punch Club“ verbindet schrägen Humor mit überraschend gehaltvollem Rollen-Gameplay.

Gris

Preis: 16,99 Euro

Rein spielerisch ist „Gris“ ein handelsüblicher 2D-Plattformer: klasse zu kontrollieren und mit einigen Puzzle-Anleihen im Gameplay. Doch dieses Spiel hebt sich vor allem durch seine ungewöhnliche Erzählstruktur und der bezaubernden Aquarall-Grafik ab. Lauft und hüpft ihr anfangs noch durch grässliche, schwarz-weiße Bauten einer zerstörten Welt, bringt ihr im Verlauf die Farbe zurück. In Verbindung mit den tollen Rätsel und der leisen, aber emotionalen Geschichte ergibt sich ein einzigartige Spielerlebnis.

Stranded Deep

Preis: 19,99 Euro

In Zeiten von „Valheim“ darf in dieser Liste natürlich auch ein Survival-Spiel nicht fehlen. In „Stranded Deep“ erleidet ihr Schiffbruch im Pazifik und müsst euch auf einer kleinen Insel durchschlagen. Hunger, Durst und Schlaf sind u.a. die Grundbedürfnisse, die es zu befriedigen gilt. Sehr schön: Wer keine Lust auf den virtuellen Überlebenskampf hat, kann sich hier auch im Creative-Mode austoben und die reichhaltigen Bau-Optionen von „Stranded Deep“ austesten.

Undertale

Preis: 14,99 Euro

Es gibt im Playstation Store viele Pixel-Rollenspiele, aber nur ein „Undertale“. Dass dieses Spiel Wertungen jenseits der 90er-Grenze erhalten. Als kleiner Junge müsst ihr euch in „Undertale“ den Weg aus der Unterwelt zurück an die Oberfläche bahnen. Das Spiel verknüpft dabei Rollenspiel-Gameplay, Kämpfe und eine innovative Erzählweise miteinander. Das Abenteuer strotzt vor Witz und durchbricht mehr als einmal die „Vierte Wand“. Zugleich aber wartet es mit unterschiedlichen Spielmodi wie etwa dem Pacifist-Mode auf, in dem ihr euch mit den Monstern anfreundet, anstatt sie zu töten.

