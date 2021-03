Astro’s Playroom: Der Soundtrack ist auf Spotify und weiteren Plattformen verfügbar

Sony Interactive Entertainment liefert jede PlayStation 5 mit dem Plattformer „Astro’s Playroom“ aus, der die Geschichte der Marke noch einmal beäugt und vor allem die Funktionen des DualSense-Controllers in beeindruckender Manier verdeutlicht. Allerdings kann „Astro’s Playroom“ auch mit einem eingängigen elektronischen Soundtrack punkten, der ab sofort auch digital auf verschiedenen Streaming-Portalen verfügbar ist.

Die charmanten Klänge sind nun auch unterwegs verfügbar

Somit kann man sich ab sofort den vollständigen Soundtrack von „Astro’s Playroom“ anhören. Die 20 Songs wurden von Kenneth Young produziert und sind auf Spotify, Amazon Music, YouTube Music, Apple Music und Tidal verfügbar. Dabei kommt der Soundtrack auf eine Laufzeit von 73 Minuten.

Mit seinem einzigartigen Charme und den zahlreichen Anspielungen an PlayStation-Klassiker konnte sich „Astro’s Playroom“ in die Herzen der PlayStation 5-Spieler schlagen. Wer bisher noch nicht die Chance hatte „Astro’s Playroom“ zu spielen, sollte dies auf jeden Fall nachholen, sobald die Möglichkeit besteht. Die zuständigen Entwickler von ASOBE Studio haben aktuell zwar einige Ideen für die weitere Reise der Marke, jedoch scheint noch kein weiteres Projekt in Planung zu sein.

Vor kurzem hatte Sony Interactive Entertainment auch bekanntgegeben, dass man den First-Party-Entwickler Japan Studio umstrukturiert und viele Mitarbeiter zu ASOBE Studio transferiert, um die Entwickler auszubauen und in Zukunft stärker aufzustellen.

