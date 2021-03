Curved Space: Release-Termin mit Trailer angekündigt

Ab Juni könnt ihr eure Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Der Publisher Maximum Games und der Entwickler Only By Midnight haben den Release-Termin des Arcade-Twin-Stick-Shooters „Curved Space“ angekündigt. Erscheinen wird der Titel demnach am 18. Juni 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch. Passend zum nahenden Launch könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen einen Trailer anschauen.

Gigantische Spinnenmonster

Die Handlung von „Curved Space“ spielt in der fernen Zukunft, in der die Menschheit dazu übergegangen ist, Energie von gigantischen Spinnenmonstern aus einer anderen Dimension zu ernten. Im Story-Modus erfahrt ihr mehr darüber, während ihr gleichzeitig die Besonderheiten des Spiels erlernt.

„Inspiriert von Arcade-Klassikern müssen die Spieler nach Waffen-Power-Ups und -Upgrades jagen, während sie dem feindlichen Feuer ausweichen, interdimensionale Bugs sprengen und sich mit einigen riesigen Bossmonstern herumschlagen. Es ist einfach zu lernen, wenn Sie sich durch die verzweigte, storybasierte Kampagne kämpfen, aber schwer zu meistern, wenn Sie im Survival-Modus auf der Jagd nach Highscores sind“, verraten die Macher in der Spielbeschreibung.

Neben dem Story-Modus bietet „Curved Space“ einen Survival Modus, der euch vor die Herausforderung stellt, möglichst lange mit eurem gewählten Schiff gegen endlose Wellen von Gegnern zu überstehen. Tägliche Herausforderungen und Online-Leaderboards sollen den Spielern einen zusätzlichen Anreiz bieten, sich immer wieder mit dem Titel auseinanderzusetzen. Nachfolgend der anfangs erwähnte Trailer mit Spielszenen:

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Curved Space