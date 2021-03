Doom Eternal: The Ancient Gods – Part Two im Teaser-Trailer

Der in der vergangenen Woche angekündigte Teaser-Trailer zur "Doom Eternal"-Erweiterung "The Ancient Gods - Part Two" ist da. Der vollständige Clip folgt zu einem späteren Zeitpunkt.

"Doom Eternal" ist für Konsolen und PC verfügbar.

Der Publisher Bethesda Softworks und die Entwickler von id Software haben einen Teaser-Trailer zum kommenden „Doom Eternal“-DLC „The Ancient Gods – Part Two“ veröffentlicht. Falls ihr den kompletten Trailer sehen möchtet, müsst ihr euch bis zum 17. März 2021 gedulden. Denn die Einblicke in die Erweiterung werden häppchenweise verteilt.

Die zweite Erweiterung soll den „epischen Höhepunkt der Story liefern“, die mit „Doom“ aus dem Jahre 2016 begonnen wurde. Der erste Teil verweilt schon seit Oktober in den Stores.

Noch mehr in der Pipeline

Weitere Inhalte sollen im Laufe des Jahres folgen: „Wir können es also kaum erwarten, dass ihr all das erlebt, was wir dort hineingepackt haben. Neben Updates wie einer umfassenden Next-Gen-Unterstützung, Switch-Kampagnenerweiterungen und anderen allgemeinen Ergänzungen und Verbesserungen dreht sich unsere Roadmap für das Jahr auch darum, euch mehr Möglichkeiten zu geben, zusammen mit euren Freunden Spaß an Doom Eternal zu haben“, so die Macher im vergangenen Jahr.

Darüber hinaus verwies id Software auf Arbeiten am Invasion-Modus sowie an weiteren Inhalten für den Battle-Modus. Als Beispiele können neue Maps und Spielerdämonen sowie eine überarbeitete Wettbewerbsstruktur genannt werden.

„Doom Eternal“ erschien im März 2020 für PS4, Xbox One und PC. Eine Nintendo Switch-Version folgte im Dezember 2020. Weitere Meldungen zum Spiel findet ihr in unserer Themen-Übersicht. Nachfolgend der heutige Teaser-Trailer zu „The Ancient Gods – Part Two“:

