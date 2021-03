Just Die Already: Der schräge Sandbox-Titel erscheint für die Konsolen – Trailer & Details

Wie bekannt gegeben wurde, wird der etwas andere Sandbox-Titel "Just Die Already" auch für die Konsolen erscheinen. Wir verraten euch, was es mit dem neusten Werk der Indie-Entwickler von DoubleMoose im Detail auf sich hat.

"Just Die Already" erscheint für die Konsolen.

In Zusammenarbeit mit dem auf Indie-Produktionen spezialisierten Publisher Curve Digital gaben die Entwickler von DoubleMoose bekannt, dass ihr schräger Sandbox-Titel „Just Die Already“ neben dem PC auch für die Konsolen veröffentlicht wird.

„Just Die Already“ verschlägt euch in eine nahe Zukunft, in der die Menschen keine Kinder mehr kriegen. Und da die undankbaren Millennials lieber zocken als arbeiten, kommt auch niemand mehr für den Lebensunterhalt von alten Menschen auf. In der Rolle eines rüstigen Rentners, der so einiges hinter sich hat, liegt es nun auch, euch alleine durchzuschlagen.

Schräge Action ist garantiert

Da der Rentner aus seinem Altenheim geworfen wurde, bleibt ihm in „Just Die Already“ nichts anderes übrig, als schräge und reichlich gefährliche Herausforderungen in Angriff zu nehmen und so an begehrte Pensionstickets zu gelangen, die eine kostenlose Pflege garantieren. Gespielt werden kann „Just Die Already“ sowohl alleine als auch im kooperativen Online-Modus für bis zu vier Teilnehmer.

Versprochen werden zahlreiche Gegenstände wie Riesenfische, Trampoline, Böller, Bazookas, Posaunen und Jetpacks, die entsprechend eingesetzt werden können und für reichlich schräge Action sorgen. „Die Stadt steckt voller detaillierter Umgebungen, Geheimnisse und Geheimwege. Erkunde die Welt und probiere alles mal aus“, führen die Macher von DoubleMoose aus.

„Just Die Already“ wird im Laufe des Jahres für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 und Nintendos Switch veröffentlicht. Anbei der neueste Trailer zum Sandbox-Spektakel, der anlässlich der Ankündigung für die Konsolen veröffentlicht wurde.

