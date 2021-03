Life is Strange 3: Weitere Details zum Hauptcharakter und der Geschichte durchgesickert?

Bekanntermaßen wird der neueste Ableger der "Life is Strange"-Reihe in dieser Woche vorgestellt. Noch vor der offiziellen Präsentation erreichten uns weitere unbestätigte Details, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.

"Life is Strange 3" wird in Kürze vorgestellt.

Bereits Ende des vergangenen Monats erreichte uns ein vermeintlicher Leak mit zahlreichen unbestätigten Details zu „Life is Strange 3“.

Unter anderem war die Rede davon, dass die junge Alex als Hauptcharakter fungieren wird, während zum Setting ausgeführt wurde, dass uns der nächste Teil der „Life is Strange“-Franchise in eine Kleinstadt entführt, die entweder im Mittleren Westen oder im Süden der USA angesiedelt ist. Für frische Spekulationen sorgt aktuell ein weiterer Leak, der ebenfalls Alex als Protagonistin und eine Stadt im Mittleren Westen erwähnt.

Die spannende Geschichte eines Pflegekinds?

Alex wird hier als eine bisexuelle junge Frau amerikanisch-asiatischer Abstammung beschrieben, die bei einer Pflegefamilie aufwuchs und einen älteren Bruder namens Gabe hat. Des Weiteren verfügt Alex laut dem neuesten Leak über die Fähigkeit, Emotionen zu lesen und zu kontrollieren. Der neueste Teil der „Life is Strange“-Reihe wird demnach erneut in einer kleinen Stadt spielen und hier und da mit kleineren Referenzen an „Life is Strange“ und „Life is Strange 3“ punkten.

Entsprechen die Angaben des vermeintlichen Leaks den Tatsachen, dann dürfen sich die Spieler zudem über zwei nicht näher genannte Romantik-Optionen und sichtbare Verbesserungen bei der Grafik und den Animationen freuen. Auch wird es möglich sein, eine Person mit Demenz zu kontrollieren, um an wichtige Informationen zu gelangen.

In wie weit die unbestätigten Details, die uns in den letzten Wochen erreichten, den Tatsachen entsprechen, werden wir noch in dieser Woche erfahren. Wie Square Enix kürzlich bekannt gab, wird das neue „Life is Strange“-Abenteuer nämlich am kommenden Donnerstag, den 18. März 2021 offiziell enthüllt. Bereits bestätigt wurde, dass der Titel in der Tat mit einer neuen Protagonistin versehen wurde.

Neben dem nächsten Kapitel der „Life is Strange“-Saga werden im Zuge des Online-Events weitere Spiele wie „Outriders“ oder der malerische Plattformer „Balan Wonderworld“ zu sehen sein.

