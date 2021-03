Marvel’s Avengers: Entwickler sprechen über mögliche MCU-Skins

Wie die Entwickler von Crystal Dynamics bestätigten, wird intern darüber nachgedacht "MCU"-Skins den Weg in "Marvel's Avengers" zu ebnen. Als offizielle Ankündigung sollte das Ganze jedoch nicht verstanden werden.

"Marvel's Avengers": Entwickler denken über "MCU"-Skins nach.

In den vergangenen Monaten setzten sich die Fans immer wieder für Skins aus dem „Marvel Cinematic Universe“ (kurz: „MCU“) ein, die den Weg in den Multiplayer-Action-Titel „Marvel’s Avengers“ finden sollen.

Im Zuge eines aktuellen Statements nahmen sich die Entwickler von Crystal Dynamics des Themas an und wiesen darauf hin, dass man den Wunsch der Spieler zur Kenntnis genommen hat. Auch wenn das Studio derzeit noch nicht in der Lage sei, eine handfeste Ankündigung vorzunehmen, sei nicht auszuschließen, dass sich die Spieler von „Marvel’s Avengers“ auf kurz oder lang über „MCU“-Skins freuen dürfen.

Entwickler sichern langfristige Unterstützung zu

Stattdessen wird darauf hingewiesen, dass sich die Community „ein wenig in Geduld üben und am Ball bleiben sollte“. Aussagen, die den Gedankengang nahelegen, dass auf absehbare Zeit in der Tat mit einer entsprechenden Ankündigung zu rechnen ist. Ende der vergangenen Woche versicherten uns die Macher von Crystal Dynamics noch einmal, dass „Marvel’s Avengers“ über Jahre mit neuen Inhalten unterstützt werden soll.

„Seid versichert, dass wir uns der Zukunft von Marvel’s Avengers für die nächsten Jahre verschrieben haben und an einer ganzen Reihe von Dingen arbeiten, die wir gerne enthüllen möchten“, hieß es hierzu. Weiter geht es am kommenden Donnerstag, den 18. März 2021 mit der Veröffentlichung des Next-Gen-Upgrades sowie des „Hawkeye“-DLCs.

„Marvel’s Avengers“ ist für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 erhältlich.

