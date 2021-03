UK: PS5-Konsolenverkäufe steigen dank neuer Lagerbestände

Die PS5 hatte im Februar auf dem britischen Markt einen erfolgreichen Monat, was der höheren Verfügbarkeit zu verdanken ist. Auch für Nintendo lief es wieder hervorragend.

Zwischen zwei Modellen könnt ihr wählen... mit viel Glück.

In Großbritannien wurden im vergangenen Monat 200.000 Spielekonsolen verkauft, wie Gamesindustry auf Basis der neusten GfK-Erhebungen berichtet. Angetrieben wurden die Verkäufe vom Zustrom neuer PS5-Lagerbestände und einem Anstieg der Switch-Verkäufe durch den Launch von „Super Mario 3D World + Bowser’s Fury“.

Im Gesamtjahr wurden in Großbritannien bis Ende Februar rund 373.500 Konsolen verkauft, was ein neuer Rekord ist. Auch der Verkauf von Videospielen konnte in diesem Jahr deutlich zulegen. Die Absatzmenge ging um 184,4 Prozent nach oben. Der Umsatz konnte sogar einen Zuwachs von 310,4 Prozent erzielen.

DualSense erfolgreichstes Zubehör

Natürlich ist der Zuwachs zum Teil auf die Markteinführung der neuen Xbox- und PlayStation-Konsolen zurückzuführen. Doch auch die Nintendo Switch startete erfolgreich in das neue Jahr – mit einem Zuwachs von 81 Prozent.

Im Zubehörbereich profitieren die Verkäufe von Headsets und Controllern vom Anstieg der Konsolenverkäufe. 837.127 Produkte wurden im letzten Monat verkauft, was einem Anstieg von 58 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2020 entspricht. Der DualSense-Controller der PS5 war das meistverkaufte Produkt, vor dem Xbox Wireless Controller (Carbon Black).

Das Ear Force 50X Headset von Turtle Beach konnte die dritte Position zurückerobern, knapp vor dem PS5 Pulse 3D Wireless Headset. Neu in den Zubehör-Charts ist diese Woche der Pulse Red Xbox-Controller auf Platz 10.

Viele neue Spiele kamen im vergangenen Februar nicht auf den Markt. Letztendlich machten Nintendo Switch-Spiele 51 Prozent aller im Februar verkauften Spiele aus. Es folgt die PS4 mit 28,6 Prozent. Nintendo war der erfolgreichste Box-Publisher, mit drei Spielen in den Top Five. Sony hatte ebenfalls einen guten Monat, unterstützt durch einen höheren Bestand an PS5-Konsolen und dank der Positionierung von „Spider-Man: Miles Morales“ auf Platz 5.

Mehr zur PS5:

Etwas mehr als eine Million Spieleboxen wurden im Februar im britischen Handel verkauft, was einem Anstieg von sieben Prozent gegenüber dem Januar und 40 Prozent gegenüber dem Februar des letzten Jahres entspricht. Die digitalen Verkäufe kommen natürlich obendrauf.

Hier die Top 10 der meistverkauften Spiele:

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo)

FIFA 21 (EA)

Animal Crossing: New Horizons (Nintendo)

Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo)

Spider-Man: Miles Morales (Sony)

Call of Duty: Black Ops Cold War (Activision)

Minecraft: Switch Edition (Nintendo/Mojang)

Ring Fit Adventure (Nintendo)

Grand Theft Auto 5

Just Dance 2021 (Ubisoft)

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5