Observer System Redux: Erscheint die Neuauflage für die PS4?

"Observer System Redux" erscheint möglicherweise für die PS4.

Zum Launch der beiden New-Generation-Konsolen veröffentlichten die polnischen Entwickler von Bloober Team ihren Thriller „Observer“ in einer überarbeiteten Fassung.

Die Neuauflage trug den Namen „Observer System Redux“ und brachte unter anderem neue Inhalte mit sich. Allem Anschein könnte die überarbeitete Fassung von „Observer“ mit ein wenig Verspätung auch für die alte Konsolen-Generation veröffentlicht werden. Dies legt zumindest ein entsprechender Produkteintrag eines japanischen Händlers nahe, mit dem es den Kunden in Nippon ermöglicht wird, „Observer System Redux“ für die PlayStation 4 vorzubestellen.

Sollten sich die Angaben des Händlers bewahrheiten, dann können wir wohl davon ausgehen, dass neben der PlayStation 4 auch die Xbox One mit der Neuauflage versorgt wird. Eine offizielle Stellungnahme oder gar Bestätigung seitens Bloober Team steht allerdings noch aus. Sollte diese folgen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Neben diversen technischen Verbesserungen brachte „Observer System Redux“ zudem frische Inhalte mit sich, die laut offiziellen Angaben die Geschichte erweitern und die eine oder andere offene Frage der Spieler beantworten. Unter dem Strich erhöht sich die Spielzeit durch die zusätzlichen Inhalte von „Observer System Redux“ um etwa 20 Prozent.

Pre-orders for a physical edition of @ObserverRedux are now available in Japan. Launches June 10.

PS5: https://t.co/HmylkhQ8yy

PS4: https://t.co/7mkMCeWPjo

And yes, this is the first appearance of a PS4 version. So @BlooberTeam may want to jump on announcing last-gen. pic.twitter.com/QXfuG1L2kH

— Gematsu (@gematsucom) March 16, 2021