PS5: Haptisches Feedback weckt laut dem Erfinder das Interesse zahlreicher Firmen

Die Immersion Corporation ist das Unternehmen hinter der sogenannten Touch-Feedback-Technologie. In einer Investorenkonferenz sprach der aktuelle CEO namens Jared Smith über die Partnerschaft mit Sony und den Erfolg des DualSense-Controllers. Für die Zukunft zeigt sich Smith zuversichtlich.

Vor allem wegen des haptischen Feedbacks wurde der DualSense-Controller positiv aufgenommen

Jared Smith, der vorläufige Geschäftsführer von der Immersion Corporation, äußerte sich in einer Investorenkonferenz zur erfolgreichen Markteinführung der PS5. Er ist begeistert vom bisherigen Erfolg und zeigt sich auch hinsichtlich der Partnerschaft mit Sony zufrieden. Zur Info: Bei der Immersion Corporation handelt es sich um den Entwickler und Lizenzgeber des haptischen Feedbacks.

Den Investoren teilte er unter anderem Folgendes mit: „Haptik entwickelt sich schnell zu einer der innovativsten Technologien für verbesserte Benutzererfahrungen und Verbraucherprodukte sowie -inhalte, wie sie im Sony PlayStation 5 DualSense-Controller verkörpert werden, der ein Spielerlebnis der nächsten Stufe bietet.“

Verkaufszahlen entsprechen den Erwartungen

Die Verkaufszahlen des DualSense-Controllers seien bislang zufriedenstellend, meint Smith. Zudem geht er davon aus, dass der DualSense-Controller auch in den kommenden Jahren erfolgreich sein wird. Die positive Resonanz auf das innovative Gamepad habe nämlich zu einem gesteigerten Interesse in der kompletten Branche geführt.

„Die positive Marktresonanz des DualSense-Controllers hat für ein gesteigertes Marktinteresse am haptischen Feedback gesorgt, das wir in der gesamten Branche sowie bei unseren Kunden und Partnern beobachten“, so der Geschäftsführer.

Des Weiteren gaubt Smith, dass pro verkaufter Konsole mehr als ein Controller verkauft wird, um mit Freunden zusammenzuspielen oder einen kaputten Controller zu ersetzen. Smith ist jedenfalls glücklich darüber, dass sie einen exklusiven Deal mit Sony abgeschlossen haben und hat für die Zukunft ein gutes Gefühl.

Auf die Exklusivität der Lizenz ging Smith leider nicht ein. Wir werden sehen, ob das haptische Feedback in naher Zukunft auch von anderen Unternehmen eingesetzt wird. Microsoft befragte schon Anfang Januar in einer Umfrage die Besitzer einer Xbox Series X/S, welche Funktionen des PS5-Controllers ihnen bekannt sind und was sie beim Xbox-Controller begrüßen würden.

