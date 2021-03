PS5: Neues Video zum Lineup – Resident Evil Village, Deathloop und mehr

Die PS5 kam in zwei Editions auf den Markt.

Sony Interactive Entertainment Japan Asia hat unter der Bezeichnung „PlayStation 5_Lineup_Presentation_File_2021-03“ ein weiteres Video zur PS5 veröffentlicht. In den Fokus rücken verschiedene Spiele, die zum PS5-Lineup gehören, darunter Games wie „Ratchet & Clank: Rift Apart“ und „Destruction AllStars“. Einige der Titel sind bereits erhältlich, andere folgen in den kommenden Wochen und Monaten. Nachfolgend seht ihr die komplette Liste der im Video gezeigten Spiele:

Final Fantasy XIV

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Resident Evil Village

Deathloop

Returnal

Nioh – Complete Edition Remastered

Nioh 2 – Complete Edition Remastered

Call of Duty: Black Ops Cold War

Fortnite

Godfall

Demon’s Souls

Guilty Gear: Strive

Scarlet Nexus

Ratchet & Clank: Rift Apart

Balan Wonderworld

Destruction AllStars

Judgment

Sackboy: A Big Adventure

Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2

Yakuza: Like a Dragon

Devil May Cry 5 Special Edition

Die PS5 wurde im November 2020 veröffentlicht und fand bis Januar 2021 mehr als 4,5 Millionen Abnehmer. Die Konsole ist seit Monaten schwer zu bekommen, da die anfänglichen Bestände zügig ausverkauft waren. Vereinzelt waren Händler in den vergangenen Monaten allerdings in der Lage, die Konsole in kleinen Stückzahlen anzubieten.

Zugleich wurde es Scalpern und Bot-Nutzern schwerer gemacht, die Bestellungen vor allen anderen Kunden aufzugeben. Denn in der Regel werden nur die bekannten Produkteinträge gescannt, während Händler dazu übergingen, Bundles und abweichende Pakete zu listen. Auch entschieden sich erste Händler dazu, die Möglichkeit zum Kauf der PS5 zu verlosen:

Trotz der Lieferknappheit ist die PS5 ein großer Erfolg, wie jüngste Erhebungen aus Großbritannien verdeutlichen. Und in der vergangenen Woche enthüllte die NPD Group, dass die PS5 in den USA die am schnellsten verkaufte Konsole aller Zeiten ist.

