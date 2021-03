Rainbow Six Siege: Crimson Heist mit Trailer gestartet – Kostenlose Trial in Kürze

"Rainbow Six Siege": Kostenlose Trial startet diese Woche.

Wie Ubisoft bekannt gab, startete mit „Crimson Heist“ heute die erste Season des sechsten Jahres von „Rainbow Six Siege“.

Geboten wird unter anderem ein brandneuer Battle-Pass, der auf allen Plattformen bis zum 24. Mai 2021 zur Verfügung steht und 100 Ränge sowie 131 Belohnungen umfasst. Der besagte Battle-Pass steht sowohl in einer kostenlosen als auch einer Premium-Variante, die für 1.200 R6-Credits erhältlich ist, zur Verfügung. Mit Flores ist im Rahmen des Premium-Pass zum ersten Mal in der Geschichte von „Rainbow Six Siege“ ein Operator an Bord.

Kostenlose Trial startet in Kürze

Zu den weiteren Neuerungen, die „Rainbow Six Siege“ im Zuge der neuen Season spendiert bekommt, gehören die Beta-Version des Match-Replays, eine Preissenkung für Operatoren, die Drohnen-Näherungserkennung, eine Überarbeitung der Newcomer-Spielliste, der Deaktivierungsstatus für elektronische Gadgets sowie zeitlich begrenzte neue Waffen-Skins. Zur Einstimmung auf „Crimson Heist“ darf ein passender Trailer natürlich nicht fehlen.

Weiter kündigte Ubisoft heute eine neue Trial-Phase zu „Rainbow Six Siege“ an, die auf allen Plattformen vom 18. bis zum 25. März 2021 stattfinden und es interessierten Spielern ermöglichen wird, sowohl das Hauptspiel als auch die Inhalte von „Crimson Heist“ kostenlos in Augenschein zu nehmen. Solltet ihr euch nach dem Spielen der Gratis-Trial zum Kauf der Vollversion entscheiden, könnt ihr eure Fortschritte natürlich übernehmen.

„Rainbow Six Siege“ ist für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S und die PlayStation 5 erhältlich.

