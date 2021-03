The Crew 2: Staffel 2 – Episode 1: „The Agency“ startet morgen – Trailer & Details

Mit "The Agency" startet das Rennspiel "The Crew 2" am morgigen Mittwoch in seine zweite Season. Wir verraten euch, welche Inhalte im Rahmen der ersten Episode der zweiten Staffel im Detail geboten werden.

"The Crew 2" bekommt morgen neue Inhalte spendiert.

Im Zuge einer aktuellen Pressemitteilung wies Ubisoft noch einmal darauf hin, dass sich Besitzer des Rennspiels „The Crew 2“ am morgigen Mittwoch über kostenlose neue Inhalte freuen dürfen.

Die Rede ist von „The Agency“, der ersten Episode der zweiten Staffel, die für alle Plattformen veröffentlicht wird. In „Episode 1: The Agency“ arbeitet die TV-Produktionsfirma, Motorflix, an einer neuen Fernsehserie. Ihr schlüpft in die Rolle eines Mitglieds einer geheimen internationalen Spionageorganisation und steht vor der Aufgabe, euren Widersacher „The Shadow“ in die Schranken zu weisen. Im Stunt-Modus müssen Checkpoints im Zeitlimit erreicht werden, während so viele Stunt wie möglich ausgeführt werden, um die eigene Punktzahl zu erhöhen.

Neue Herausforderungen, Fahrzeuge und mehr

Um die neuen Herausforderungen zu meistern, greift ihr in „The Agency“ auf neue Fahrzeuge wie den Porsche 911 Speedster (Street Race), den BMW Z4 M40i (Street Race) oder den Bentley Mulliner Bacalar 2020 (Street Race) zurück. Ebenfalls geboten wird ein neuer Motorpass mit einem optionalen vielstufigen Belohnungssystem, das kostenfreie und Premium-Belohnungen beinhaltet – darunter den Jaguar F-Type SVR Coupe Professional Edition 2017 (Street Race) oder den Jaguar E-Type Series 1 Roadster 1961 (Street Race).

Zum Thema: The Crew 2: Weitere Inhalte in Kürze – Trailer blickt auf die letzten zwei Jahre zurück

„Das dritte Jahr von The Crew 2 führt ein neues saisonales System ein, das sich rund um die fiktionale Firma Motorflix abspielt. Diese TV-Produktionsfirma ist bekannt für ihre actionreichen Motorsport-Clips. Spieler:innen werden dabei angeheuert, eine Rolle in verschiedenen saisonalen Fernsehserien zu spielen. Jede Staffel dauert vier Monate und besteht aus zwei aufeinanderfolgenden Episoden, die jeweils zwei Monate andauern. The Crew 2 Staffel 2 führt 25 neue Fahrzeuge, neue Prestige-Objekte, wie Dach-Lichtleisten und Aero-Reifen ein“, heißt es zur morgen startenden Season weiter.

Anbei der offizielle Trailer zu „The Agency“.

