Crystal Dynamics: Neues Triple-A-Projekt befindet sich in Entwicklung

Crystal Dynamics arbeitet bereits an einer neuen AAA-Produktion. Darauf deutet eine Stellenanzeige hin, in der nach einem Gameplay-Camera-Designer gesucht wird.

Das letzte Projekt von Crystal Dynamics konnte die Erwartungen nicht erfüllen.

Einer kürzlich veröffentlichten Stellenanzeige können wir entnehmen, dass Crystal Dynamics ein neues Triple-A-Spiel entwickelt. Aktuell sucht das amerikanische Spielesoftwareunternehmen einen Gameplay-Camera-Designer. Darüber hinaus sind noch zahlreiche andere Stellen zu besetzen.

Jedenfalls wird der neue Mitarbeiter dafür zuständig sein, sich um das Design und die Implementierung der Kameraperspektive zu kümmern. Dadurch kann der Spieler im Endprodukt problemlos durch das Level navigieren und ein immersives Spielerlebnis genießen. Er entwickelt verschiedene Tools und Kameralösungen, um spannende Momente zu kreieren.

In der Beschreibung der ausgeschriebenen Stelle heißt es: „Bewerben Sie sich jetzt, um an der Entstehungsphase eines neuen AAA-Titels mitzuwirken, das in unserem Entwicklerstudio in Redwood City entwickelt wird.“

Worum es sich hierbei genau handelt, ist noch völlig unbekannt. Es könnte natürlich eine Fortsetzung zu einer bestehenden Spielemarke, aber auch etwas komplett Neues sein. Am naheliegendsten wäre natürlich ein neuer Teil der „Tomb Raider“-Reihe.

Zukunft von Tomb Raider sorgt für kreative Herausforderungen

Erst gestern berichteten wir über ein Interview zwischen dem PlayStation-Magazin und der Community-Managerin von Crystal Dynamics. Dabei ging es um die kreativen Herausforderungen, die der nächste „Tomb Raider“-Ableger mit sich bringt.

Was „Marvel’s Avengers“ angeht, können sich die Spieler auf eine langfristige Unterstützung einstellen. In einem Live-Stream auf Twitch verkündeten die Entwickler, dass trotz des ausbleibenden Erfolgs an diesem Projekt festgehalten wird und sich bereits frischer Content in Arbeit befindet.

