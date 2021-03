Dying Light 2: Neues Video veröffentlicht, Entwickler versprechen baldige News

"Dying Light 2" befindet sich unter anderem für PS4 in Entwicklung.

Ende vergangener Woche versprachen die Entwickler von Techland für den heutigen Tag Neuigkeiten zu ihrem kommenden Action-Horrorspiel „Dying Light 2“. Die Verantwortlichen hielten ihr Wort und veröffentlichten, wie unter anderem GamingBolt berichtet, ein etwas über zweieinhalb minütiges Video, das ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel ansehen könnt.

Dying Light 2: Entwickler bitten Fans noch um etwas mehr Geduld

Die kurze Videobotschaft beginnt mit einigen Mitgliedern des Entwicklerteams, die Nachrichten der Community vorlesen. Diese machten damit ihrem Ärger und Frust über die lange Funkstille zum Titel Luft. Die Macher hätten Verständnis für Ungeduld der Fans, betonen anschließend jedoch, dass es sich bei dem Spiel, das sich nach wie vor in aktiver Entwicklung befindet, um ein sehr komplexes Projekt handeln würde. Aus diesem Grund hätten sie mehr Zeit benötigt, damit der Titel ihrer Vision gerecht werden könnte.

Darüber hinaus heißt es, Techland wolle mit „Dying Light 2“ ein Spiel entwickeln, das die Fans „für viele Monate“ spielen könnten. Zudem sollen „sehr sehr bald“ weitere Informationen zum Action-Horrorspiel mit der wartenden Spielerschaft geteilt werden. Bis dahin bitten die Entwickler weiterhin um das Vertrauen und die Unterstützung der Community, da dies alle Beteiligten in diesen herausfordernden Zeiten inspirieren würde. Das Team sei stolz darauf, so leidenschaftliche Fans zu haben, unabhängig davon, wie diese ihre Leidenschaft ausdrücken würden.

Abschließend heißt es in der Botschaft, die Fans sollten sich noch „etwas länger“ gedulden und auf die versprochenen baldigen Neuigkeiten warten. Im Anschluss an die Botschaft sind des Weiteren einige neue Gameplay-Szenen zu sehen, die unter anderem Parcours, Kämpfe und einen neuen Infizierten-Typ zeigen. Am Ende des Videos steht „2021“, was darauf hindeuten könnte, dass das Spiel noch dieses Jahr veröffentlicht werden soll.

Vor einigen Wochen erschien ein Bericht, der einen düsteren Schatten auf die Entwicklung von „Dying Light 2“ warf, denn diese sei vor allem von Missmanagement und Chaos dominiert. Mittlerweile gestand das Team, den Titel zu früh angekündigt zu haben.

„Dying Light 2“ befindet sich gegenwärtig für PlayStation 4, Xbox One und den PC in Entwicklung. Einen offiziellen Veröffentlichungstermin gibt es derzeit noch nicht.

Was ist eure Meinung zum jüngsten „Dying Light 2“-Update?

