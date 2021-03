Gothic: Das Remake zeigt sich auf offiziellen Screenshots

Das Remake zu "Gothic" erscheint für die Konsolen und den PC.

Ende 2019 veröffentlichte der Publisher THQ Nordic eine spielbare Demo zu einem Remake des Rollenspiel-Klassikers „Gothic“ und kündigte dieses anschließend auch offiziell an.

Nachdem kürzlich bekannt gegeben wurde, dass das Remake zu „Gothic“ beim frisch gegründeten und im spanischen Barcelona beheimateten Studio Alkimia Interactive entwickelt wird, wurde nun die offizielle Produktseite auf Steam aktualisiert und mit frischen Screenshots zum Remake versehen. Diese stehen ab sofort auch in unserer Galerie zur Ansicht bereit.

Remake soll sich spielerisch am Original orientieren

Auch wenn das Spieler-Feedback zur spielbaren Demo des Remakes weitestgehend positiv ausfiel, wurde unter anderem kritisiert, dass sich die Probefassung spielerisch zu weit vom originalen „Gothic“ aus dem Jahr 2001 entfernte. Eine Kritik, die sich die Verantwortlichen hinter dem Projekt laut eigenen Aussagen zu Herzen genommen haben und bei den Arbeiten am „Gothic“-Remake entsprechend berücksichtigen möchten.

Die finale Version der Neuauflage soll sich demnach wieder mehr an den spielerischen Wurzeln des originalen „Gothics“ orientieren. Was das Ganze in der Praxis bedeutet, bleibt abzuwarten. Das Remake zu „Gothic“ befindet sich für die Xbox Series X/S, den PC sowie die PlayStation 5 in Entwicklung.

Ein konkreter Releasetermin wurde bisher nicht genannt.

