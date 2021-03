Hood Outlaws & Legends: Details und Eindrücke zur Brawler-Klasse veröffentlicht

Heute zeigt sich der PvPvE-Titel "Hood: Outlaws & Legends" in einem frisch veröffentlichten Trailer. Dieses Mal dreht sich alles um die Brawler-Klasse, die vor allem auf ihre physische Stärke setzt.

"Hood: Outlaws & Legends" erscheint im Mai 2021.

In Zusammenarbeit mit dem Publisher Focus Home Interactive werden die britischen Entwickler von Sumo Digital in einigen Wochen ihr neues Projekt „Hood: Outlaws & Legends“ veröffentlichen.

„Hood: Outlaws & Legends“ wird von offizieller Seite als ein PvPvE-Titel beschrieben, in dem Rebellen und Schurken in einer gnadenlosen Welt um ihren Platz kämpfen. Zu den Klassen, mit denen ihr euch einen Namen machen könnt, gehört unter anderem der Brawler. Dieser zeigt sich heute in einem frisch veröffentlichten Trailer, der neben Details zum Brawler ausgewählte Spielszenen liefert.

Führt den perfekten Raubüberfall durch

Den Machern von Sumo Digital zufolge konfrontiert euch „Hood: Outlaws & Legends“ mit der Aufgabe, den perfekten Raubüberfall durchzuführen. Zwei Teams aus Spielern treten gegeneinander an, beobachten ihre Umgeben und versuchen, den tödlichen KI-Wachen wenn möglich aus dem Weg zu gehen. Dabei findet ihr euch in einer lebensfeindlichen Welt wieder, in der eine uralte Mystik auf Machthunger und Korruption trifft.

Zum Thema: Hood Outlaws & Legends: Videos stellen die Gameplay-Features vor – Hunter und Ranger im Fokus

„Mit den einzigartigen Fertigkeiten und mystischen Fähigkeiten der einzelnen Charaktere gilt es heimlich schleichend Schätze zu stehlen oder durch lauten und brutalen Kampf zu dominieren. Blut wird vergossen werden. Reichtümer werden gestohlen. Legenden werden geboren“, wird zur spielerischen Umsetzung ausgeführt.

„Hood: Outlaws & Legends“ wird am 10. Mai 2021 für den PC, die Xbox One, die Xbox Series X/S, die PlayStation 4 und die PlayStation 5 veröffentlicht.

