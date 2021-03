Monster Truck Championship: Next-Gen-Trailer soll Lust auf mehr machen

"Monster Truck Championship" ist ab sofort erhältlich.

Kürzlich veröffentlichten Nacon und die Entwickler von Teyon das Rennspiel „Monster Truck Championship“ auch für die New-Generation-Konsolen Xbox Series X/S und PlayStation 5.

Um euch das Rennspiel noch einmal schmackhaft zu machen, stellten die beiden Studios einen frischen Trailer zu „Monster Truck Championship“ bereit. Neben Zitaten aus internationalen Reviews warten Eindrücke aus den Next-Generation-Versionen des Rennspiels. Den besagten Trailer haben wir unterhalb dieser Zeilen für euch zur Ansicht eingebunden.

16 Fahrzeuge, 25 Stadien und mehr

Hinsichtlich der Inhalte hat sich auf den Konsolen der neuen Generation nichts geändert. Nach wie vor könnt ihr am Steuer von 16 namhaften Monster Trucks Platz nehmen und euer Können in 25 Stadien unter Beweis stellen. Mit den klassischen Rennen, Zeitrennen, Dragster-Rennen, dem Freistil sowie der Zerstörung warten in „Monster Truck Championship“ fünf unterschiedliche Spiel-Modi auf euch.

„Mit seiner realistischen Herangehensweise an das Fahren – anstatt auf Arcade Action zu setzen – gibt Monster Truck Championship den Spielern Gelegenheit an Rennen teilzunehmen sowie Stunts und Techniken am Boden und in der Luft auszuführen, indem sie die einzigartigen physikalischen Eigenschaften dieser Fahrzeuge erlernen“, heißt es von offizieller Seite weiter.

„Monster Truck Championship“ ist für den PC, die Xbox One, die Xbox Series X/S, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und Nintendos Switch erhältlich.

