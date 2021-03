Neverwinter Sharandar: Episode 1 „Der Eiserne Zahn“ mit neuen Inhalten steht bereit

Mit der "Eiserne Zahn" startet das kostenlos spielbare Online-Rollenspiel "Neverwinter" nun auch auf den Konsolen in die neue Erweiterung "Sharandar". Wir verraten euch, auf welche neuen Inhalte ihr euch im Detail freuen dürft.

"Neverwinter" bekam neue Inhalte spendiert.

Wie Perfect World Entertainment und die verantwortlichen Entwickler der Cryptic Studios bekannt gaben, steht mit der „Der Eiserne Zahn“ ab sofort die erste Episode von „Neverwinter Sharandar“ auf der Xbox One und der PlayStation 4 bereit.

In „Der Eiserne Zahn“ wird euch eine komplett neue Geschichte erzählt. Euch verschlägt es in die Feywild, wo ihr dem Verschwinden eines elfischen Würdenträgers auf den Grund geht und dafür unter anderem die Ruinen von Malabog erkundet. Zusammen mit anderen Spielern stellt ihr euch dabei neuen Herausforderungen und gefährlichen Gegnern, um die Feywild zu schützen und der Dunkelheit die Stirn zu bieten.

Ein neues Endgame-Gewölbe, ein Spieler-Hub und mehr

„Episode 1: Der Eiserne Zahn“ liefert euch einen Schwung frischer Inhalte wie die neue Abenteuerzone „Ruinen von Malabog“. Hier erkundet ihr beispielsweise die namensgebenden Ruinen, in denen sich die Überreste von Malabogs Armee mit den Dienern der Annis-Vettel zusammengeschlossen haben. Ebenfalls neu ist die Elfenfestung „Neu-Sharandar“, die in der Welt von „Neverwinter“ fortan als neues Spieler-Hub fungiert.

Hinter „Versteck der Annis-Vettel“ wiederum versteckt sich eine neue Spieler-Instanz, in der sich die niederträchtige Annis-Vettel in den Ruinen von Malabog eingenistet hat. Wer im Endgame von „Neverwinter“ auf der Suche nach neuen Herausforderungen sein sollte, kommt beim Endgame-Gewölbe „Das Gewölbe der Sterne“ auf seine Kosten. Über den Winterhof herrscht die Königin der Luft und Dunkelheit, ein gestaltloses Wesen von enormer Macht, die in ihrem Gewölbe den Nachtdiamanten aufbewahrt, der der Schlüssel zum Sieg über die Vetteln sein könnte.

Zu den freischaltbaren Belohnungen von „Der Eiserne Zahn“ gehören mächtige Waffen und Ausrüstungsgegenstände, seltene Artefakte und mehr.

