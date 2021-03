Deathloop: 4K, 60 FPS und Raytracing-Schatten

Zu "Deathloop" wurden ein paar weitere technische Details herausgegeben. So könnt ihr neben einer 4K-Auflösung und 60 FPS auch Raytracing-Schatten erleben.

Sony hat den Produkteintrag von „Deathloop“ erweitert und um Angaben zu den technischen Besonderheiten des Titels ergänzt. So könnt ihr nicht nur eine 4K-Auflösung mit 60 FPS und HDR erwarten, auch sollen Raytracing-Schatten zum Einsatz kommen. Nähere Einzelheiten wurden nicht genannt, sodass nicht klar ist, ob und welche Auswirkung die Aktivierung des Features auf die Performance von „Dethloop“ hat.

Auf der offiziellenheißt es im Eintrag des Titels: „Die PS5-Konsole erweckt die einzigartige künstlerische Vision von Arkane wie niemals zuvor zum Leben und erlaubt es Spielern, die grafisch atemberaubende Welt von Deathloop, die von den 1960ern inspiriert wurde, in wunderschöner 4K-Auflösung mit 60 FPS, HDR, Raytracing-Schatten und Umgebungsverdeckung zu erleben.“

Aber nicht nur das optische Erscheinungsbild profitiert von den Vorteilen der PS5-Konsole. Auch kommen die Features des DualSense-Controllers zum Einsatz, was vor allem für das Feeling der Waffen gilt, die sich in euren Händen stets anders anfühlen sollen. Auch beim Nachladeverhalten oder beim Aufschlag bestimmter Waffen auf ihr Ziel machen sie sich unterschiedlich bemerkbar. Weitere Details dazu erfahrt ihr in dieser Meldung.

Auch zu den einzelnen Loops wurden jüngst Informationen herausgegeben. An jedem Tag beginnt eine Zeitschleife, die sich von der vorherigen unterscheidet und eine andere Herangehensweise erfordert. So können bestimmte Figuren ein Déjà-vu erleben und den zuvor gemachten Fehler vermeiden, was euer Überleben und eure Erfolgsaussichten verändern.

Erscheinen wird der Titel am 21. Mai 2021 für PlayStation 5 und PC.

