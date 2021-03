Far Cry 6: Ubisoft warnt vor gefälschten Early-Access-Einladungen

Aktuell machen Einladungen zu einer vermeintlichen Early-Access-Phase des kommenden Shooters "Far Cry 6" die Runde. Wie Ubisoft klar stellte, haben wir es hier einem simplen Fake zu tun, mit dem offenbar Jagd auf die Daten unvorsichtiger Nutzer gemacht wird.

"Far Cry 6" erscheint 2021.

Zu den kommenden Highlights aus dem Hause Ubisoft soll der First-Person-Shooter „Far Cry 6“ gehören, der sich für die Konsolen sowie den PC in Entwicklung befindet.

Aktuellen Berichten zufolge machen derzeit E-Mails mit Einladungen zu einer vermeintlichen Early-Access-Phase die Runde, die vor allem an Youtuber und andere Content-Ersteller verschickt werden. Auch wenn eigentlich auf der Hand liegen dürfte, dass wir es hier mit simplen Fälschungen zu tun haben, stellte Ubisoft das Ganze in einem Statement noch einmal klar.

Die Sachlage wird untersucht

„Einige unserer Media- und Content-Creator bekommen gefälschte E-Mails mit der Ubisoft-Domain, in denen sie zur Teilnahme an einer Early-Access-Phase für Far Cry 6 eingeladen werden. Bitte ignoriert solche E-Mails. Unsere Sicherheitsteams untersuchen dies“, kommentierte Ubisoft die aktuelle Entwicklung rund um „Far Cry 6“ und den angeblichen Early-Access-Test.

Zum Thema: Far Cry 6: Entwickler äußern sich zu möglichen Verbindungen zwischen Diego und Vaas

„Far Cry 6“ befindet sich für den PC, die Xbox One, die Xbox Series X/S, die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 in Entwicklung soll in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2021/2022 erscheinen. Somit ist der Release im Zeitraum zwischen dem 1. April 2021 und dem 30. September 2021 angesetzt.

Zum Leidwesen der Fans wurde es zuletzt allerdings recht still um „Far Cry 6“. Wann mit der Enthüllung weiterer Details oder frischer Gameplay-Szenen zu rechnen ist, bleibt daher abzuwarten.

Quelle: DSO Gaming

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Far Cry 6