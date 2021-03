Forspoken: Der finale Name und ein neuer Trailer zu Project Athia

"Forspoken" erscheint für den PC und die PlayStation 5.

Mit „Project Athia“ kündigte Square Enix im vergangenen Jahr ein mysteriöses neues Projekt an, das zur Zeit bei Luminous Productions entsteht.

Nachdem sich das japanische Unternehmen mit konkreten Details bisher vornehm zurückhielt, gingen die Verantwortlichen im Rahmen der heutigen „Square Enix Presents“-Ausgabe etwas näher auf „Project Athia“ ein und gaben bekannt, dass der Titel unter dem Namen „Forspoken“ für den PC und die PlayStation 5 veröffentlicht wird. Auch ein neuer Trailer, der euch einen ersten Blick auf das Fantasy-Abenteuer ermöglicht, wurde zur Verfügung gestellt.

Erkundet eine grausame Fantasy-Welt

Mit der Veröffentlichung handfester Details hält sich Square Enix aber weiter zurück und spricht nur davon, dass euch „Forspoken“ in eine „wunderschöne und gleichzeitig grausame Fantasy-Welt versetzt“, in der euch eine spannende Geschichte erzählt wird. Wann mit der Enthüllung weitere Eindrücke und Details zu rechnen ist, ließ Square Enix leider offen.

„Das Spiel Project Athia (Arbeits-Titel), das wir für die PS5 veröffentlichen werden, ist ein Spiel im Open-World-Stil, in dem sich Benutzer frei in der Spielwelt bewegen können. Die PS5 verbessert die Videotechnologie erheblich, beispielsweise durch die Implementierung der lichtreflektierenden Raytracing-Technologie. Im Vergleich zu dem, was Sie auf dem PC sehen, ist es nahezu identisch“, hieß es in der offiziellen Ankündigung des Titels im letzten Jahr.

Anbei der versprochene Trailer zu „Forspoken“. Der Release des ambitionierten Projekts soll 2022 erfolgen.

