GTA Online: Die Inhalte und Boni der Woche in der Übersicht

Ab sofort stehen in der Welt von "GTA Online" frische Inhalte und Boni bereit. Wir verraten euch wie gehabt, auf was ihr euch im Detail freuen dürft.

"GTA Online" bekam neue Inhalte spendiert.

Im Zuge einer aktuellen Pressemitteilung gaben die Entwickler von Rockstar Games bekannt, dass sich die Spieler von „GTA Online“ mit sofortiger Wirkung auf frische Inhalte und Boni freuen dürfen.

Wer auf der Suche nach der doppelten Anzahl an Belohnungen sein sollte, kommt sowohl bei allen Modi der Arena-War-Serie als auch bei der Großwildjagd und Spezialfahrzeug-Aufträgen auf seine Kosten. Während der Sportwagen Pfister Comet SR mit etwas Glück als Hauptpreis beim Glücksrad abgestaubt werden kann, wird das Brute-Heavy-Duty-T-Shirt in dieser Woche kostenlos an alle verschenkt, die sich in „GTA Online“ einloggen.

Zum Thema: Red Dead Online: Outlaw-Pass 5 und Boni der Woche stehen bereit

Wer eine Arena-Werkstatt sein Eigen nennen sollte, wird in dieser Woche zudem mit der kostenlosen Fertigkeit „Vertikaler Sprung“ bedacht. Auch an die Schnäppchenjäger unter euch wurde natürlich gedacht. Ein Rabatt in Höhe von 40 Prozent wird euch beispielsweise beim Kauf der folgenden Fahrzeuge eingeräumt: Declasse Tulip, Benefactor Schlagen GT, Schyster Deviant, das Bewaffnete Dingi und den Mammoth Squaddie. 40 Prozent Rabatt warten zudem beim Kauf der Arena-Werkstatt und entsprechender Verbesserungen und Modifikationen.

30 Prozent hingegen gibt es auf alle Stile für Arena HVY Scarab, Arena Bravado Sasquatch, Arena Vapid Slamvan, Arena Annis ZR380, Arena Western Deathbike und Arena Declasse Impaler sowie Waffen, Panzerplatten, Schub und Karosseriebau (Klingen, Stacheln & Überrollkäfige) für Arena-Fahrzeuge.

Anbei eine Übersicht über die Prime-Vorteile der Woche.

Die Prime-Vorteile der Woche in der Übersicht

Boni mit Prime Gaming: GTA-Online-Spieler, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club erfolgreich mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten die Sonarstation für die Kosatka kostenlos sowie 200.000 GTA-Dollar, wenn sie zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielen.

Rabatte mit Prime Gaming: 80 Prozent Rabatt auf das Amphibienflugzeug Seabreeze sowie 35 Prozent Rabatt auf den Helikopter Sparrow und das Tauchboot Kraken Avisa.

Quelle: Pressemitteilung

