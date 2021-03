Instinction: Dinosaurier sollen auf glaubwürdige Weise zum Leben erweckt werden

Mit "Instinction" kündigten die Entwickler von Hashbane kürzlich einen spirituellen Nachfolger zur legendären "Dino Crisis"-Reihe an. In einem Interview verriet das Studio, wie die Dinosaurier auf glaubwürdige Art und Weise zu virtuellem Leben erweckt werden sollen.

"Instinction" erscheint 2022.

Im vergangenen Monat kündigten die Indie-Entwickler von Hashbane die laufenden Arbeiten an „Instinction“ an, das sich für die Konsolen und den PC in Entwicklung befindet.

Spielerisch haben wir es hier mit einem klassischen Survival-Horror-Abenteuer zu tun, der sich bis zu einem gewissen Grad als spiritueller Nachfolger zu Capcoms Kult-Serie „Dino Crisis“ verstehen wird. In einem aktuellen Interview sprach Jade Saunders, Mitgründerin von Hashbane, über das neue Werk des Studios und bestätigte unter anderem, dass wir es bei „Instinction“ mit einem Werk zu tun haben, das sich ausschließlich an ein volljähriges Publikum richten wird.

Dinosaurier verfügen über eine dynamische KI

„Mit einem Wort: grausam. Sobald wir den Enthüllungs-Trailer veröffentlichen, beantragen wir ein ESRB-Rating. Es wird wahrscheinlich nicht kinderfreundlich sein!“, heißt es um Setting des Spiels. Laut Saunders verfügen die Dinosaurier in der Welt von „Instinction“ nicht nur über eine dynamische KI und machen gezielt Jagd auf euch. Gleichzeitig sollen die Urzeitechsen auf glaubwürdige Art und Weise zu virtuellem Leben erweckt werden.

Saunders führte aus: „Dies hängt von glaubwürdigen Bewegungen, Texturen und Geräuschen ab. Sie haben eine Zerstückelungs- und Blutungsmechanik. Wenn Sie vorhaben, einen Dinosaurier die Kniescheibe zu zerstören, werden Sie beispielsweise sehen, wie er humpelt. Es gibt einige, aber nicht viele NPCs (Nicht-Spieler-Charaktere), die das Ambiente des Spiels verbessern. Ja, auch die können Sie töten. Aber stellen Sie sich vor, dass diese in diesem Spiel wie hinzugefügte Vögel verwendet werden.“

„Instinction“ erscheint nach dem aktuellen Stand der Dinge im dritten Quartal des Jahres 2022 für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S und die PlayStation 5.

