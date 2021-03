Outriders: Welt und Spielmechaniken des RPG-Shooters in neuen Trailern vorgestellt

In Kürze erscheint mit "Outriders" das neueste Werk der polnischen Shooter-Spezialisten von People Can Fly. Im Rahmen des heutigen "Square Enix Presents"-Events veröffentlichte der Publisher neue Trailer, die euch die Spielwelt und die wichtigsten Spielmechaniken vorstellen.

"Outriders" erscheint Anfang April.

Nach der erfolgreichen Demo, die es auf mehr als zwei Millionen Spieler brachte, nähert sich der Launch des kooperativen Rollenspiel-Shooters „Outriders“ mit großen Schritten.

Anlässlich der nahenden Veröffentlichung nutzten Square Enix und die Entwickler von People Can Fly die heutige Ausgabe von „Square Enix Presents“, um uns gleich zwei neue Trailer zu „Outriders“ zu präsentieren. Das erste Video geht etwas näher auf die Spielwelt ein und beleuchtet die gnadenlose und wilde Welt von Enoch. Im zweiten neuen Trailer hingegen dreht sich alles um das Gameplay und die Spielmechaniken.

Stellt euch auf eine 30 Stunden lange Reise ein

In „Outriders“ schließt ihr euch zu Teams, bestehend aus jeweils drei Spielern, zusammen, und kämpft in Enoch um euer Überleben. Dabei erbeutet ihr mächtige und außergewöhnliche Waffen sowie Ausrüstung, und passt diese mit einer Vielfalt von Mods an, die das Gameplay beeinflussen. Das flexible Klassensystem ermöglicht es darüber hinaus, einen eigenen Spielstil zu verfolgen und den Feinden kräftig einzuheizen.

Zum Thema: Outriders: Keine Mikrotransaktionen, aber vielleicht ein Battle Pass

Unter dem Strich soll euch die Kampagne von „Outriders“ über einen Zeitraum von rund 30 Stunden beschäftigen. Wer alle Geheimnisse entdecken möchte, wird natürlich entsprechend länger beschäftigt sein. „Outriders“ erscheint am 1. April 2021 für den PC, die Xbox One, die Xbox Series X/S, die PlayStation 4 und die PlayStation 5.

Abonnenten des Xbox Game Pass können den neuen Titel von People Can Fly pünktlich zum Release ohne zusätzliche Kosten herunterladen und spielen.

