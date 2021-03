PS5: Wunschliste ist in den Web-Store zurückgekehrt

Der neue Webstore wurde um ein Feature ergänzt, das mit der Umstellung zunächst weichen musste. Ihr könnt in einer Wunschliste Spiele sammeln, an denen ihr interessiert seid.

Klickt einfach auf das Herz.

Der PlayStation Store lässt sich nach der Einführung der PS5 nach wie vor auf der Konsole und in einem herkömmlichen Webbrowser öffnen. Allerdings war die neue Webversion nach der Umstellung recht eingeschränkt und ließ beispielsweise die Wunschliste vermissen.

Inzwischen ist die Wishlist wieder da und ihr könnt Spiele, an denen ihr interessiert seid, auf eine Liste packen und den Kauf zu einem späteren Zeitpunkt abwägen. Neben dem Button „In den Einkaufswagen packen“ findet ihr in der Webversion des PlayStation Stores fortan ein Herz. Mit einem Klick darauf landet euer Favorit auf der Wunschliste, die ihr hier einsehen könnt.

Empfangt passende Nachrichten

Die PS5 wird vollständig unterstützt: Nachdem ihr erstmals einen Titel auf die Wunschliste gepackt habt, erscheint der folgende Text: „Füge weitere Artikel hinzu und bleibe über aktuelle Neuerscheinungen und Angebote auf dem Laufenden. Du kannst Mitteilungen zu Artikeln auf deiner Wunschliste in der PlayStation App sowie auf deiner PS5 empfangen und sie in den Einstellungen verwalten.“

Die Spiele auf der Wunschliste könnt ihr natürlich auch im Webbrowser wieder entfernen, indem ihr auf der rechten Seite eines Eintrags die drei Punkte klickt und zwischen den Optionen „Spiel anzeigen“ und „Entfernen“ wählt.

Die Wunschzettel-Funktion wird von vielen Spielern als recht praktisch angesehen, denn sie bedeutet, dass sie sich nicht zum Kauf verpflichten müssen, sondern die Spiele als praktische Referenz für den Fall des späteren Kaufs speichern können. In den vergangenen Monaten musste der Umweg über den alten PlayStation Store gegangen werden.

Sony legte mit der PS5 einen erfolgreichen Start hin. Laut der Angabe der NPD Group ist es die am schnellsten verkaufte Konsole in Nordamerika. Und auch in anderen Regionen übersteigt die Nachfrage deutlich die Verfügbarkeit, was selbst Monate nach der Veröffentlichung zu einer immensen Lieferknappheit führt. Auch Amazon musste in dieser Woche wenige Minuten nach der kurzzeitigen Verfügbarkeit den Ausverkauf melden.

