Square Enix Presents: Livestream mit Life is Strange, Outriders und mehr ab 18 Uhr

Um 18 Uhr startet Square Enix einen Livestream, in dessen Rahmen Spiele wie "Outriders" vorgestellt werden. Auch zur Enthüllung des neuen "Life is Strange" kommt es.

Um 18 Uhr geht es los.

In wenigen Stunden startet „Square Enix Presents“. Dabei handelt es sich um ein neues Stream-Event des japanischen Publishers, in dessen Rahmen einige der kommenden Spiele in den Fokus gerückt werden.

Der interessanteste Teil der Show dürfte für viele Zuschauer die Enthüllung des neuen „Life is Strange“ sein. Square Enix verspricht eine neue Protagonistin, die „über eine aufregende neue Kraft verfügt.“ Auch werden bestehende Spiele wie „Marvel’s Avengers“ und das kommende „Outriders“ vorgestellt.

Ab 18 Uhr im Livestream

Ankündigung eines neuen „Life is Strange“.

„Outriders“ – Release am 1. April

„Balan Wonderworld“ – Release am 26. März

Feierlichkeiten zum 25. Jubiläum von „Tomb Raider“

„Marvel’s Avengers“

„Just Cause Mobile“

Die heutige Show wird ab 18:00 Uhr auf den offiziellen YouTube- und Twitch -Kanälen von Square Enix und unterhalb dieser Zeilen im eingebetteten Player ausgestrahlt. Nach etwa 40 Minuten endet die Präsentation. Erwarten könnt ihr neue Trailer, Gameplay-Videos und Ankündigungen. Nachfolgend die Übersicht über die geplanten Inhalte:

Darüber hinaus sollen weitere Mobile-Titel von Square Enix Montréal thematisiert werden. Und auch ein Blick auf einige Spiele von Square Enix‘ Schwesterunternehmen TAITO wird ermöglicht.

Falls ihr die heutige Show verpasst: Die wichtigsten Ankündigungen des heutigen Tages findet ihr wie gewohnt in unserem News-Stream.

