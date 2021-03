Gotham Knights: Warner Bros. verschiebt DC-Spiel auf 2022

"Gotham Knights" befindet sich unter anderem für PS4 und PS5 in Entwicklung.

Im August des letzten Jahres kündigte Warner Bros. mit „Gotham Knights“ ein neues DC-Videospiel im „Batman“-Universum an. Eigentlich sollte das Action-RPG, in dem der Dunkle Ritter bereits gestorben ist und seine einstigen Schützlinge in den Mittelpunkt rücken, noch 2021 veröffentlicht werden. Nun bestätigten die zuständigen Entwickler von Warner Bros. Games Montreal jedoch, ihr Projekt müsse auf das kommende Jahr verschoben werden.

Gotham Knights: Entwickler benötigen mehr Zeit

Über den offiziellen Twitter-Account des Games wandten sich die Entwickler vor einigen Minuten an die wartenden Fans und gaben in einem kurzen Statement bekannt, sie würden mehr Zeit für die Fertigstellung des Projekts benötigen. Die zusätzlichen Monate sollen genutzt werden, um „die bestmögliche Erfahrung für Spieler“ zu erschaffen. Anschließend bedanken sich die Macher für die Unterstützung der Fans und versprechen, das Spiel in den nächsten Monaten präsentieren zu wollen. „Gotham Knights“ soll nun 2022 weltweit erscheinen.

Im DC-Game, das in einem komplett eigenständigen Universum angesiedelt ist, übernehmen Spieler die Kontrolle über Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin. Nach Batmans Tod ist es nun ihre Aufgabe, die Einwohner Gotham Citys vor den gefährlichen Kriminellen der Stadt zu beschützen. Diesmal müssen sie sich nicht nur mit alten Bekannten wie beispielsweise Mr. Freeze messen, sondern sich mit dem Rat der Eulen auch einer komplett neuen Bedrohung entgegenstellen.

Beim Rat der Eulen handelt es sich in den „Batman“-Comics um einen Geheimbund, der im Verborgenen Gotham City kontrolliert. Wie sich in der „Court of Owls“-Storyline offenbart, besitzt die Wayne-Familie eine besondere Verbindung zu dieser Gruppe, weshalb Batman ihnen nachstellt. Dabei macht er ebenfalls Bekanntschaft mit den Talons, den Soldaten des Rats, von denen einer im ersten Trailer zum Spiel zu sehen ist.

„Gotham Knights“ soll nun 2022 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC veröffentlicht werden.

