Marvel’s Avengers: Ein neues Lebenszeichen vom Spider-Man-DLC

"Marvel's Avengers": Crystal Dynamics arbeitet an neuen Inhalten.

Bereits im vergangenen Jahr kündigten Square Enix und die Entwickler von Crystal Dynamics an, dass sich die Spieler von „Marvel’s Avengers“ auf den PlayStation-Plattformen auf einen exklusiven Charakter freuen dürfen.

Die Rede ist von Spider-Man, der zu den beliebtesten Superhelden überhaupt gehört. Zum Leidwesen der wartenden Fans wurde es in den vergangenen Monaten allerdings recht still um Spider-Man und seinen Auftritt in „Marvel’s Avengers“. Als schlechtes Vorzeichen sollte das Ganze allerdings nicht verstanden werden, wie die Macher von Crystal Dynamics klar stellten. Erscheinen soll der Spider-Man-DLC nämlich auch weiterhin.

Geduld ist eine Tugend

Auf absehbare Zeit solltet ihr allerdings nicht damit rechnen, mit der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft die Welt von „Marvel’s Avengers“ unsicher machen zu können. Denn auch wenn sich der Spider-Man-DLC weiterhin in Arbeit befindet, liegt der interne Fokus von Crystal Dynamics laut Studio-Boss Scot Amos derzeit auf dem Black Panther-DLC, der noch vor Spider-Man veröffentlicht wird.

Einen konkreten Termin bekam Black Panther bisher nicht spendiert. Allerdings wurde angedeutet, dass Spider-Man frühestens im Herbst oder sogar noch später Einzug in „Marvel’s Avengers“ hält. „Ich kann sagen, dass an ihm momentan formell und offiziell gearbeitet wird. Er ist also immer noch auf unserer Roadmap für die Zukunft“, so Amos kurz und knapp.

„Marvel’s Avegers“ ist für die Xbox One, den PC, die PlayStation 4 und Googles Streaming-Dienst Stadia erhältlich. Darüber hinaus wurde in dieser Woche ein umfangreiches Upgrade für die New-Generation-Konsolen in Form der PS5 und derXbox Series X veröffentlicht, das verschiedene technische Verbesserungen mit sich brachte, zu denen wir hier alle wichtigen Details zusammengefasst haben.

Geboten werden unter anderem eine höhere Auflösung, zwei Darstellungs-Modi sowie eine überarbeitete Grafik.

