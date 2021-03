Tomb Raider: Anime-Serie, Kochbuch und mehr – Die Feierlichkeiten zum 25. Geburtstag

Die "Tomb Raider"-Reihe feiert ihren 25. Geburtstag.

Bekanntermaßen feiert die beliebte „Tomb Raider“-Reihe in diesem Jahr ihren mittlerweile 25. Geburtstag. Wie Square Enix bekannt gab, wird anlässlich der Feierlichkeiten nicht nur an einem komplett neuen „Tomb Raider“-Titel gearbeitet.

Stattdessen dürfen sich die Fans über weitere Ankündigungen und Specials freuen. Darunter die in dieser Woche veröffentlichte „Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy“, die mit „Tomb Raider“, „Rise of the Tomb Raider“ und „Shadow of the Tomb Raider“ die moderne Trilogie und alle Download-Inhalte zu den drei Ablegern umfasst. Im Verlauf dieser Abenteuer erlebt ihr, wie aus einer jungen, unerfahrenen Überlebenden ein fähiger, selbstbewusster Tomb Raider wird.

Eine Anime-Serie und ein Kochbuch

Neben dem neuen Titel befindet sich auch eine Anime-Serie zur „Tomb Raider“-Reihe in Arbeit. Diese wird aus einer Partnerschaft zwischen Netflix und Legendary Television hervorgehen. „Und wir arbeiten mit talentierten Teams an Crossover-Inhalten für Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint und War of the Visions Final Fantasy Brave Exvius“, so Square Enix weiter. In Zusammenarbeit mit Insight Editions wird Square Enix zudem ein Kochbuch veröffentlichen.

Dieses liefert den Spielern laut offiziellen Angaben zahlreiche Rezepte, die Lara Croft von ihren Abenteuern in aller Welt mitgebracht hat. Abschließend wurden weitere „Tomb Raider“-Inhalte für den kostenlos spielbaren Battle-Royal-Shooter „Fortnite“ angekündigt.

„Croft Manor wird ab 23. März als spielbares Abenteuer in Fortnite Creative verfügbar sein. Die Alliance Studios haben schwer an dem Hub geschuftet, und wir können’s kaum erwarten, dass ihr nächste Woche mit dem Spielen loslegt. Auf Fortnite Creative und Fortnite.com erfahrt ihr ab dem 23. März mehr“, so Square Enix dazu.

