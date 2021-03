Cozy Grove: Charmantes Camping-Spiel für Konsolen und PC angekündigt

Der Publisher The Quantum Astrophysicists Guild und das Entwicklerstudio Spry Fox („Triple Town“, „Road Not Taken“, „Alphabear“) haben angekündigt, dass das Camping-Spiel „Cozy Grove“, das ab sofort für Apple Arcade erhältlich ist, auch für die PlayStation 4, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC (via Steam & Epic Games Store) erscheinen wird. Zum Preis von 14,99 US-Dollar wird man ab dem 8. April 2021 ein neues Inselabenteuer erleben können. Zum Launch wird es auch einen zehnprozentigen Rabatt geben.

Freundet euch mit den Bewohnern an

Des Weiteren hat David Edery, CEO von Spry Fox, auf dem PlayStation Blog mitgeteilt, dass man etwas später auch eine native PlayStation 5-Version mit verbesserten Ladezeiten veröffentlichen wird. Wer sich die PlayStation 4-Fassung kauft, erhält auch ein kostenloses Upgrade auf die Next-Gen-Version.

Von offizieller Seite heißt es zum Spiel: „Willkommen in Hainheim, dem Sim-Spiel über das Campen auf einer sich stets wandelnden Spukinsel. Du gehörst zu den Geistfindern und streifst jeden Tag durch den Wald der Insel, wo du neue versteckte Geheimnisse findest und den Geistern der Region zur letzten Ruhe verhilfst. Mit etwas Zeit und viel handwerklicher Betätigung werden wieder Farbe und Frohsinn in Hainheim Einzug halten.“

In „Cozy Grove“ werden dynamische, von Hand gezeichnete Umgebungen, dutzende denkwürdiger Charaktere und Geister, Geistertiere, Dekorationen und vieles mehr geboten. Eine mehr als 40-stündige Kampagne mit zahlreichen Nebenmissionen soll die Spieler langfristig bei Laune halten.

