Outriders: Zweites Demo-Update behebt den Inventar-Glitch

In Kürze erscheint das Action-Rollenspiel „Outriders“ im weltweiten Handel. Jedoch haben alle interessierten Spieler weiterhin die Möglichkeit eine umfangreiche Demo zu spielen, die die zuständigen Entwickler von People Can Fly mit einem zweiten Patch versorgt hat. Mit dem neuen Update, das bereits auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC verfügbar ist, haben die Entwickler einen Glitch aus der Welt geschafft, der das Inventar der Spieler komplett gelöscht hatte.

Eure legendären Gegenstände werden zurückkehren

Der Publisher Square Enix teilte auch mit, dass man dieses Problem in Zukunft vermeiden möchte. Alle Spieler, die zwischen dem 16. und dem 19. März 2021 von dem Fehler betroffen waren, sollen sich auf Reddit oder Twitter melden, damit die Entwickler weitere Maßnahmen durchführen können. Denn das Inventar aller Spieler, die von dem Glitch getroffen wurden, wird in Kürze wiederhergestellt. Allerdings konnte man noch keinen konkreten Termin für die Wiederherstellung nennen. Zudem sollen ausschließlich legendäre Gegenstände in das Inventar zurückkehren.

Des Weiteren werden sich die Entwickler auch anderen Problemen widmen. Schließlich kann es vorkommen, dass Erfolge verschwinden, das Touchpad des DualSense-Controllers zu sensibel ist und auch die Multiplayer-Verbindungen instabil sind. Zudem haben die Entwickler weitere Verbesserungen für die Vollversion geplant, die sie in die Demo nicht mehr implementieren konnten.

„Outriders“ erscheint am 1. April 2021 für die Konsolen und den PC. Die Fortschritte aus der Demo kann man im Übrigen in die Vollversion übernehmen.

