Battlefield 6: Zeitraum der offiziellen Enthüllung bekannt?

"Battlefield 6" befindet sich bei DICE in Entwicklung.

Dass die Entwickler von DICE derzeit am First-Person-Shooter „Battlefield 6“ arbeiten, wurde bereits vor einer ganzen Weile bestätigt. Ergänzend dazu gab Electronic Arts vor ein paar Wochen bekannt, dass die Enthüllung des ambitionierten Projekts im Frühjahr 2021 erfolgen soll.

Im Rahmen eines Livestreams ging GamesBeat-Journalist Jeff Grubb, der sich in der Vergangenheit als verlässliche Insider-Quelle einen Namen machte, noch einmal auf dieses Thema ein und wies darauf hin, dass die Ankündigung von „Battlefield 6“ wohl im Mai über die Bühne gehen wird: „Mai. Die Dinge sind noch im Fluss. Sie haben noch nichts öffentlich angekündigt. Aber ich gehe davon aus, dass sie wahrscheinlich den Mai ins Auge fassen.“

Auch Criterion Games ist in die Entwicklung involviert

Da sich bisher weder Electronic Arts noch die Entwickler von DICE zu Grubbs Angaben äußern wollten, sollten diese vorerst natürlich mit der nötigen Vorsicht genossen werden. Selbiges gilt für die verschiedenen Gerüchte, die uns in den letzten Wochen erreichten. In diesen war unter anderem die Rede von einem modernen Setting, groß angelegten Schlachten, reichlich Zerstörung sowie der Tatsache, dass neben dem PC und der neuen Konsolen-Generation auch die PS4 und die Xbox One mit „Battlefield 6“ versorgt werden.

Offiziell bestätigt wurde bisher nur, dass Criterion Games DICE bei den Arbeiten an „Battlefield 6“ unterstützt. Diesbezüglich äußerte sich Laura Miele, Chief Studios Officer bei Electronic Arts, kürzlich wie folgt: „[Battlefield] entwickelt sich großartig, das Team hat unglaublich hart gearbeitet, sie haben letztes Jahr hart gearbeitet, und ja, wir haben von zu Hause aus gearbeitet.“

„Und es ist schwer; Es ist schwierig, Spiele von zu Hause aus zu machen, und das [EA DICE]-Team ist etwas müde. Wir haben ein großartiges Spiel und ein unglaubliches Potenzial mit diesem Spiel. Wir spielen, um zu gewinnen. Wir spielen, um ein großartiges Battlefield-Spiel auf den Markt zu bringen.“

