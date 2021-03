Activision Blizzard: Weitere Entlassungen in Europa

Activision Blizzard möchte in Europa weiteres Personal entlassen und Niederlassungen streichen. Auslöser sei der Übergang in den digitalen Vertrieb.

Activision Blizzard möchte in Europa Stellen abbauen.

Einem Bericht von Gamesindustry.biz zufolge bereitet sich Activision Blizzard auf die vierte Entlassungsrunde innerhalb des letzten halben Jahres vor. Im Zuge dessen sollen mehrere Publishing-Büros in Europa geschlossen werden. Auslöser sei die Verschiebung des Vertriebes in den digitalen Bereich.

„Die Spieler entscheiden sich zunehmend dafür, mit unseren Spielen digital in Verbindung zu treten“, so ein Vertreter von Activision Blizzard auf Nachfrage. „Wir haben uns mit unseren Teams in Europa darüber ausgetauscht, wie wir uns als Organisation weiterentwickeln werden, um uns an diesen Wandel anzupassen, um unseren Spielern zu dienen und die Region bestmöglich für zukünftiges Wachstum zu positionieren.“

Entlassungen werden vorbereitet

Activision Blizzard werde „umfangreiche Schritte unternehmen“, um de betroffenen Mitarbeiter zu unterstützen und deren Übergang zu erleichtern.

Laut Gamesindustry.biz hat der Publisher die Konsultationsphase zur Vorbereitung von Entlassungen in den Activision Blizzard-Büros in Deutschland, Frankreich, Spanien, Großbritannien und zwei Büros in den Niederlanden eingeleitet. Die Idee dahinter sei, die europäischen Publishing-Funktionen von Activision Blizzard in einem Hub in Großbritannien zu konsolidieren.

Betroffen sind offenbar nur die Publishing-Bereiche. Das heißt, auf die Entwicklung, den Live-Betrieb und den Kundensupport hat die Umstrukturierung keine Auswirkungen. Gleiches gelte für die King-Büros in Großbritannien, Schweden, Deutschland und Spanien.

Schon im Oktober des vergangenen Jahres schloss Activision Blizzard Büros in Frankreich und den Niederlanden. Einen Monat später folgte eine Reihe von geplanten Kürzungen in den Büros im asiatisch-pazifischen Raum.

Im Jahresbericht 2017 gab der Publisher einen Höchststand von 36 internationalen Büros an. Der Geschäftsbericht für das Jahr 2020 wurde noch nicht veröffentlicht. Doch die Zahl der internationalen Niederlassungen wurde bis zur Veröffentlichung des Geschäftsberichts für 2019 im vergangenen April auf 31 reduziert. Auch in den USA kam es zu einschlägigen Entlassungen.

