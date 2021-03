Call of Duty: Eigenständiger Zombie-Titel in Arbeit?

Könnte ein bisher nicht näher genanntes Studio möglicherweise an einem eigenständigen Zombie-Titel auf Basis der "Call of Duty"-Reihe arbeiten? Dies lassen zumindest die Aussagen eines Insiders vermuten. Eine offizielle Bestätigung steht allerdings noch aus.

"Call of Duty": Eigenständiger Zombie-Titel in Entwicklung?

In den vergangenen Jahren erfreute sich der Zombie-Modus von „Call of Duty“ stetig wachsender Popularität und gehört mittlerweile zu den beliebtesten Modi der Shooter-Franchise.

Schenken wir aktuellen Gerüchten Glauben, dann könnten Activision und ein bisher nicht näher genanntes Entwicklerstudio die Zombie-Abenteuer der „Call of Duty“-Reihe auf die nächste Stufe heben. Zukünftig sollen die Zombie-Gefechte nämlich nicht nur im Rahmen entsprechender Modi in den verschiedenen „Call of Duty“-Ablegern geboten werden.

Eine offizielle Bestätigung steht noch aus

Stattdessen soll sich ein eigenständiger Zombie-Titel auf Basis der „Call of Duty“-Serie in Entwicklung befinden. Dies berichtet zumindest der Industrie-Insider Tom Henderson, der in Erfahrung gebracht haben möchte, dass sich der Titel aktuell allerdings noch in einem recht frühen Stadium befindet. Weiter heißt es, dass das Zombie-Abenteuer für sich alleine steht und nicht mit der Geschichte anderer „Call of Duty“-Titel zusammenhängt.

Zum Thema: Call of Duty Warzone: „Coole, neue Sachen“ geplant – neue Map mit bis zu 250 Spielern?

Woher Tom Henderson seine Informationen bezogen haben möchte, verriet der Insider nicht. Erschwerend kommt hinzu, dass sich bisher weder Activision Blizzard noch die Entwickler von Treyarch, Raven Software oder Infinity Ward zu diesem Thema äußern wollten.

Dementsprechend sollten die Angaben des Insiders erst einmal mit der nötigen Vorsicht genossen werden.

There’s BIG things planned for zombies. It won’t be just a „3rd gamemode“ for long. https://t.co/vgt35jAykL — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) March 19, 2021

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Call of Duty