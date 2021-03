Monster Harvest: Farming & Sammeln – Der Termin und ein Trailer zum Indie-Abenteuer

"Monster Harvest" erscheint im Juni für die PS4.

In den vergangenen Jahren erfreuten sich Farming-Sims vom Schlage eines „Stardew Valley“ oder Monster-Sammel-Spiele wie „Pokémon“ stetig wachsender Beliebtheit.

Bei „Monster Harvest“, das sich derzeit bei den Indie-Entwicklern von Maple Powered Games in Arbeit befindet, verfolgen die Macher das Ziel, die Features beider Genres unter einem Hut zu vereinen. Auf der einen Seite kümmert ihr euch um eure Farm, bestellt eure Felder und lebt das klassische Leben eines Farmers. Gleichzeitig habt ihr allerdings die Möglichkeit, mit eurer Ernte in den Kampf zu ziehen und geheimnisvolle Orte zu erkunden.

Trailer stellt euch das Abenteuer vor

„Machen Sie sich bereit für das Abenteuer Ihres Lebens, während Sie ein neues Leben in Planimal Point beginnen. Entwickeln Sie Ihre eigene Farm, bauen und gestalten Sie Ihr eigenes Haus, stellen Sie Ihre eigenen Möbel her, stellen Sie köstliche Marmeladen her und mutieren Sie Ihre Ernte, um treue und wilde Gefährten zu schaffen, mit denen Sie in den Kampf ziehen können“, so die Entwickler.

„Während Ihrer Reise durch den Planimalpunkt werden Sie seltsame Schleime entdecken, die Ihre Ernte auf eine Weise mutieren können, die Sie sich niemals hätten vorstellen können! Abhängig von der Jahreszeit, dem Schleim oder der Ernte, die Sie mutieren, können Sie bis zu 72 verschiedene Mutationen erstellen“, heißt es weiter.

„Monster Harvest“ wird am 13. Mai 2021 für den PC und Switch veröffentlicht. Die Umsetzungen für die PlayStation 4 und die Xbox One folgen am 3. Juni 2021.

