Tekken 7: DLC-Kämpferin Lidia Sobieska im Trailer vorgestellt – Release in dieser Woche

Mit Lidia Sobieska findet in dieser Woche eine frische DLC-Kämpferin den Weg in "Tekken 7". Ein passender Trailer stellt euch die junge Polin und ihren Kampfstil etwas näher vor.

"Tekken 7" wird weiter mit neuen Inhalten unterstützt.

Auch mehr als sechs Jahre nach dem offiziellen Release wird der von Bandai Namco Entertainment veröffentlichte Fighting-Titel „Tekken 7“ weiter mit Updates und neuen Inhalten unterstützt.

In dieser Woche dürfen sich die Spieler von „Tekken 7“ beispielsweise über die junge Polin Lidia Sobieska freuen, die in Form eines neuen Download-Charakters am morgigen Dienstag, den 23. März 2021 den Weg ins Spiel findet. Selbiges gilt für die Arena „Island Paradise“, die sich genau wie Lidia Sobieska heute in einem passenden Trailer zeigt, der euch einen genaueren Blick auf die Neuzugänge ermöglicht.

Polens Ruf nach einem starken Anführer

Nachdem die Tekken Force in Teilen Polens angekommen war, wurde in Polen der Ruf nach einem starken Anführer laut. „Die Spieler können sich auch auf Kämpfe unter der Sonne und unter Palmen mit der neuen Island Paradise-Stage freuen! Bist du bereit für den nächsten Kampf?“, führen die Entwickler von Bandai Namco Entertainment zu den neuen Inhalten aus.

Zum Thema: Tekken 7: Vierte Season mit Kunimitsu und Vermillion Gates – Termin und Launch-Trailer

„Tekken 7“ wurde im März 2015 für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 veröffentlicht und bekommt seitdem regelmäßig neue Updates und Inhalte spendiert. Im November des vergangenen Jahres starteten die Macher die mittlerweile vierte Season, die unter anderem bekannten Recken wie Kunimitsu zu einem Comeback verhalf.

