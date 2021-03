Cyberpunk 2077: Gameplay-Designer Andrzej Zawadzki verlässt CD Projekt

"Cyberpunk 2077" ist für die Konsolen und den PC erhältlich.

Im vergangenen Jahr veröffentlichten die Entwickler von CD Projekt das Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ für die Konsolen und den PC.

Zu den führenden Köpfen der Entwicklung gehörte Andrzej Zawadzki, der bei den Arbeiten an „Cyberpunk 2077“ den Posten des leitenden Gameplay-Designers bekleidete. Wie Zawadzki via Twitter bestätigte, entschloss er sich nach acht Jahren dazu, sich nach einer neuen Herausforderung umzuschauen und CD Projekt zu verlassen. Was das Ganze für die kommenden Updates und Verbesserungen bedeutet, die CD Projekt „Cyberpunk 2077“ in den nächsten Wochen und Monaten spendieren möchte, bleibt abzuwarten.

„Nach fast acht Jahren geht meine Zeit bei CD Projekt Red zu Ende. Es ist Zeit für das nächste Abenteuer. An jede Person, die ich unterwegs getroffen habe – danke. Es war eine Ehre und ein Vergnügen. Bis demnächst“, so Zawadzki kurz und knapp. Während Zawadzki den nächsten Schritt seiner Karriere in Angriff nimmt, arbeitet CD Projekt am nächsten großen Update von „Cyberpunk 2077“, das bisher allerdings keinen konkreten Termin spendiert bekam.

Zu den Verbesserungen, die mit dem Update 1.2 den Weg in „Cyberpunk 2077“ finden werden, gehören eine Überarbeitung der Fahndung und des Fahrerlebnis. Unter anderem wurde versprochen, dass die starken Ruckler beim Fahren zukünftig der Vergangenheit angehören sollen. Selbiges gilt für die mitunter auftretenden Fehler der Kollisionsabfrage.

