Cyberpunk 2077: Update 1.2 in Kürze? Neue Twitter-Botschaft

Viele Spieler warten auf die Veröffentlichung des "Cyberpunk 2077"-Updates 1.2. Eine aktuelle Twitter-Botschaft der Entwickler von CD Projekt deutet an, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird.

"Cyberpunk 2077" erscheint bald für die PS5.

CD Projekt legte mit dem Launch von „Cyberpunk 2077“ im vergangenen Jahr den Absturz des Jahres hin. Die Konsolenversionen kamen in einem schlechten Zustand auf den Markt und sorgten bei Sony für einen ungewöhnlichen Schritt: Der Titel wurde aus dem PlayStation Store verbannt. Eine Neuveröffentlichung erfolgte bislang nicht. Allerdings sind die Entwickler bestrebt, „Cyberpunk 2077“ zu verbessern.

Cyberpunk 2077 Patch 1.2 wird getestet

Ein Teil dieses Plans ist die Veröffentlichung des „Cyberpunk 2077“-Updates 1.2. Und es scheint, dass die Bereitstellung nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt. Auf Twitter gab CD Projekt in dieser Woche bekannt, dass das besagte Update derzeit getestet wird, sodass die eigentliche Entwicklung abgeschlossen zu sein scheint. Ein Termin wurde zunächst nicht genannt.

Im Wortlaut heißt es: „Das Update wird derzeit getestet und wir werden die Patchnotes schon vor der Veröffentlichung bereitstellen, damit ihr wisst, was auf euch zukommt. Bleibt dran für weitere Infos.“

Was ihr vom Patch 1.2 von „Cyberpunk 2077“ erwarten könnt, sickerte schon in der vergangenen Woche durch. Vor allem das Fahndungssystem soll verbessert werden. Unsere Meldung zur Patch-Vorschau halten wir hier für euch bereit.

Während der Launch von „Cyberpunk 2077“ einige Monate zurückliegt, scheinen die Aktionäre immer mehr das Vertrauen in das Unternehmen zu verlieren. Mit einem Aktienkurs von 46,20 Euro wurde in Bezug auf die vergangenen Monate ein neuer Tiefststand erreicht. Noch im Dezember waren es bis zu 100 Euro pro Aktie. Der neue Kurs entspricht in etwa dem Wertpapierkurs von Anfang 2019.

„Cyberpunk 2077“ ist für PS4, Xbox One, Google Stadia und PC erhältlich. Die Next-Gen-Upgrades für PS5 und Xbox Series X/S sollen im Laufe der zweiten Jahreshälfte folgen. Sobald weitere Neuigkeiten zum Patch 1.2 vorliegen, lassen wir es euch wissen.

