Judgment: Markenschutzantrag könnte auf einen Nachfolger hindeuten

Könnte Sega möglicherweise an einem Nachfolger zum "Yakuza"-Spin-off "Judgment" arbeiten? Ein aktueller Markenschutzantrag aus Japan befeuert in diesen Tagen zumindest die Gerüchte.

Arbeitet Sega an einem Nachfolger zu "Judgment"?

Mit „Judgment“ veröffentlichten die Entwickler der Ryu Ga Gotoku Studios Ende 2018 ein Spin-off zur beliebten „Yakuza“-Reihe, das unter anderem mit einem komplett neuen Protagonisten aufwartete.

Da das Spin-off sowohl von den Kritikern als auch den Spielern recht positiv aufgenommen wurde, kam in der Vergangenheit immer wieder die Frage nach einem möglichen Nachfolger auf. Aktuellen Berichten zufolge könnte sich dieser bereits in Entwicklung befinden. So sicherte sich Sega in Japan kürzlich nämlich die Markenrechte an „Lost Judgment“.

Judgment erscheint für die neue Konsolen-Generation

Da sich Sega zu diesem Thema bisher nicht äußern wollte, ist allerdings unklar, was es mit „Lost Judgment“ im Detail auf sich hat. Sollte das japanische Unternehmen handfeste Informationen nennen, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort. Nach dem Release auf der PS4 Ende 2018 (Japan) beziehungsweise 2019 (Nordamerika/Europa) erscheint „Judgement“ in Kürze für weitere Plattformen.

Die Rede ist von der neuen Konsolen-Generation in Form der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S sowie Googles Streaming-Dienst Stadia. Neben allen Inhalten, die bereits auf der PS4 mit von der Partie waren, werden zudem technische Verbesserungen wie eine Darstellung in 4K und 60FPS geboten.

Erscheinen wird die überarbeitete Fassung von „Judgment“ wird am 23. April 2021.

