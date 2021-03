Microsoft: Gespräche über 10-Milliarden-Dollar-Übernahme von Discord

Spieler stehen längst nicht mehr im Fokus.

Aktuellen Gerüchten zufolge könnte die nächste Übernahme durch Microsoft bevorstehen. Laut Bloomberg befindet sich das Unternehmen in Gesprächen mit Discord. Ziel sei ein Erwerb zum Preis von 10 Milliarden Dollar, wie Leute, die mit der Angelegenheit vertraut sind, berichtet haben sollen.

Die Gespräche fanden laut Bloomberg mit mehreren potenziellen Käufern statt und der Software-Riese Microsoft sei im Rennen. Allerdings betonten die Quellen auch, dass kein Deal unmittelbar bevorsteht und der eigenständige Börsengang wahrscheinlicher als ein kompletter Verkauf sei. Repräsentanten von Microsoft und Discord wollten sich nicht zu den Gerüchten und Spekulationen äußern.

100 Millionen aktive Nutzer

Das US-Unternehmen Discord gibt Nutzern die Möglichkeit, per Video, Sprache und Text zu kommunizieren. Während der COVID-19-Pandemie nahm der Stellenwert des Dienstes auch in Bereichen jenseits des Gamings zu. So wurden die Kommunikationswerkzeuge dahingebend geändert, dass nicht nur eine Gamer-zentrierte Chat-Plattform existiert. Das von Jason Citron und Stan Vishnevskiy entwickelte und 2015 für die Öffentlichkeit freigegebene Discord verfügt über 100 Millionen monatlich aktive Nutzer.

„Die mögliche Übernahme von Discord durch Microsoft macht sehr viel Sinn, da das Unternehmen sein Gaming-Geschäft weiter in Richtung Software und Services umgestaltet“, so Matthew Kanterman, Analyst bei Bloomberg Intelligence. „Es gibt eine große Chance, Discords Premium-Angebot, Nitro, in den Game-Pass-Service zu bündeln, um auf mehr Abonnements als die zuletzt gemeldeten 18 Millionen zu bekommen.“

„Wir erwarten, dass Xbox weiterhin akquisitorisch tätig sein wird, um das Wertversprechen für den Game Pass zu stärken und die Zahl der Abonnements zu erhöhen“, so Kanterman weiter.

Microsoft verdient mit Software und Netzwerkdiensten eine Menge Geld, das von den Redmondern regelmäßig investiert wird. Auch das in der letzten Generation schwächelnde Konsolengeschäft wird mit den Mitteln gestärkt, was zum Erwerb zahlreicher Entwicklerstudios und eines Publishers führte. Für das Bethesda-Mutterunternehmen Zenimax Media bezahlte Microsoft ganze 7,5 Milliarden Dollar.

2016 übernahm Microsoft für mehr als 26 Milliarden US-Dollar das Business-Netzwerk LinkedIn. 2018 folgte für 7,5 Milliarden US-Dollar die Softwareentwicklungs-Plattform GitHub. Im vergangenen Jahr war Microsoft bestrebt, Teile der Social-Media-App TikTok zu kaufen. Auch wurden Gespräche über die Übernahme von Pinterest Inc. geführt. Doch nicht immer sind derartige Übernahmen von Erfolg gekrönt, wie einst der Erwerb großer Teile Nokias untermauerte.

