Nintendo Switch Pro: Nvidia DLSS, schnellerer CPU und mehr Speicher

In absehbarer Zeit könnte ein drittes Switch-Modell auf den Markt gebracht werden.

Die Hinweise auf eine Nintendo Switch Pro verdichten sich zunehmend. Die Produktion des aktualisierten Modells könnte im Juni dieses Jahres starten, wobei die Konsole einen OLED-Bildschirm, 4K-Unterstützung und mehr bieten soll.

Auch hieß es bereits, dass das neue System Nvidias DLSS (Deep Learning Super Sampling) unterstützt. Dabei handelt es sich um eine KI-Technologie, die für eine bessere Grafik sowie höhere Auflösungen sorgt und exklusiv in Nvidia-Produkten zum Einsatz kommt.

Keine rückwirkende Unterstützung

In einem neuen Bericht von Bloomberg wird diese Annahme nochmals untermauert. Die Redakteure ließen sich von einer nicht näher genannten Quelle erklären, dass die Switch Pro (oder wie auch immer die neue Konsole heißen wird) eine Unterstützung für Nvidias Rendering-Technologie bieten wird, um eine 4K-Auflösung zu erreichen.

Es ist unwahrscheinlich, dass die DLSS-Unterstützung rückwirkend bei bestehenden Titeln zum Einsatz kommen kann, da ein neuer Code verwendet wird. Stattdessen sollen kommende Spiele, die explizit dafür entwickelt werden, von der DLSS-Unterstützung profitieren. Mehrere Entwicklerquellen von Bloomberg deuteten darauf hin.

„Die DLSS-Unterstützung erfordert das Hinzufügen eines neuen Spielecodes, sodass sie in erster Linie verwendet wird, um Grafiken für kommende Titel zu verbessern, so Leute, darunter mehrere Spieleentwickler“, heißte es im Artikel von Bloomberg. Letztendlich soll die neue Konsole einen neuen Nvidia-Chipsatz verwenden, der auch eine verbesserte CPU und einen größeren Speicher umfasst.

Spekulationen zum Preis

Doch was bedeuten die Neuerungen und Verbesserungen für die Preisgestaltung? Vermutet werden kann, dass Käufer der Switch Pro mehr Geld in den Erwerb investieren müssen. Der Analyst Matthew Kanterman von Bloomberg Intelligence geht davon aus, dass es am Ende zwischen 349 und 399 Dollar werden.

Weitere Meldungen und Gerüchte zur Switch Pro:

In den vergangenen Wochen und Monaten gab es immer mal wieder Gerüchte und Spekulationen über eine neues Switch-Modell. Angeblich wird es ein größeres OLED-Display von Samsung umfassen und mit Exklusivspielen, die nur für dieses Modell verfügbar gemacht werden, aufwarten. Und erst kürzlich machte das Gerücht die Runde, dass Nvidia die Produktion des Tegra-X1-Mariko-Chips einstellt, mit dem die aktuelle Switch befeuert wird.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Nintendo Switch