Red Dead Online: Doppelte Belohnungen, Trupp-Boni und Rabatte

Rockstar Games ist nach wie vor bestrebt, die Spieler in "Red Dead Online" bei Laune zu halten. Doch auch in dieser Woche setzt das Unternehmen auf das altbekannte Muster.

Wie viele Spieler galoppieren noch aktiv durch "Red Dead Online"?

Rockstar hat die neuen Herausforderungen und Belohnungen in „Red Dead Online“ enthüllt. Überraschungen gibt es auch in dieser Woche nicht. Allerdings sind einmal mehr die gewohnten Double-XP- und RDO-Belohnungen dabei. Die Verdoppelung erhaltet ihr diesmal in „Ein Land der Möglichkeiten“ und „Eine neue Einkommensquelle“ sowie in allen Rennen als Teil der präsentierten Serie.

Und wenn ihr in dieser Woche in einem Trupp spielt, bekommt ihr ein Angebot von 30 Prozent Rabatt auf einen Stellplatz. Außerdem werden die Gebühren für permanente Trupps vorübergehend ausgesetzt.

Zeitlich begrenzte Kleidung

Im Katalog von Wheeler, Rawson & Co. Catalogue sind folgende zeitlich begrenzt erhältliche Kleidungsstücke wieder verfügbar:

Fernwater-Mantel

Hopeman-Weste

Morgenfrack

Strickland-Stiefel

Vaquero-Barocksporen

Gedrungener Ofenrohrzylinder

Geschürzter Rock

Concho-Stiefel

Gardenienhut

Zu den Angeboten der Woche zählen 50 Prozent Rabatt auf Sättel und Pferdezubehör (Satteltaschen, Steigbügel, Satteldecken, Hörner, Schlafdecken), 40 Prozent Rabatt auf alles bei Wilderness Outfitters (einschließlich Lagerhunde), alle Bardekors und die Band-Erweiterung sowie 30 Prozent Rabatt auf alle Pferde, Mäntel, Ponchos und Patronengurte.

Prime Gaming

Falls ihr „Red Dead Online“ in dieser Woche spielt und euer Konto im Rockstar Games Social Club mit Prime Gaming verknüpft habt, bekommt ihr Gutscheine für:

eine kostenlose Kopfgeldjägerlizenz

einen getrimmten Amethyst-Anstrich für den Kopfgeldjägerwagen

Zusätzlich erhalten alle Spieler, die ihr Konto vor dem 12. April 2021 mit Prime Gaming verknüpfen, ein Angebot über 30 Prozent Rabatt auf ausgewählte Mehrzweckpferde, 30 Prozent auf ausgewählte Pferdepflege-Broschüren beim Hehler und 40 Prozent auf Sättel.

