UK Charts: Hades steigt in die Top 10 ein – Animal Crossing zurück an der Spitze

Wie sich den aktuellen Software-Charts von der Insel entnehmen lässt, eroberte "Animal Crossing: New Horizons" die Spitze der britischen Charts zurück. Mit "Hades" stieg zudem ein neuer Titel in die Top 10 ein.

Auch in dieser Woche bedachten uns die Marktforscher von GfK Chart-Track mit den aktuellen Software-Charts aus Großbritannien.

Wie sich diesen unter anderem entnehmen lässt, gelang es einem alten Bekannten in der vergangenen Woche, die Spitze der Charts zurückzuerobern. Die Rede ist vom Switch-exklusiven Insel-Abenteuer „Animal Crossing: New Horizons“, das sich im englischen Einzelhandel zum meistverkauften Titel der letzten Woche aufschwang. Auf den weiteren Plätzen folgen „Super Mario 3D World + Bowser’s Fury“ und der von Insomniac Games entwickelte Action-Titel „Spider-Man: New Horizons“.

Zum Thema: UK Charts: Nintendo-Spiel vor Spider-Man Miles Morales

Ebenfalls wieder mit von der Partie sind die beiden Dauerbrenner „Mario Kart 8: Deluxe“ aus dem Hause Nintendo sowie „GTA 5“ von Rockstar Games. Auch ein Neuzugang fand in der vergangenen Woche den Weg unter die zehn meistverkauften Spiele im britischen Einzelhandel. Die Rede ist vom Action-Rollenspiel „Hades“, das bei den Indie-Entwicklern von Supergiant Games entstand.

Anbei die kompletten Top 10 der vergangenen Woche.

UK-Charts: Die Top 10 der letzten Woche in der Übersicht

01. (03.) Animal Crossing: New Horizons

02. (02.) Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

03. (01.) Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

04. (04.) Mario Kart 8: Deluxe

05. (07.) Grand Theft Auto V

06. (06.) Call of Duty: Black Ops Cold War

07. (Neu) Hades

05. (08.) Minecraft (Switch)

09. (09.) Super Mario 3D All-Stars

10. (10.) Minecraft Dungeons

Quelle: Keen Gamer

